زوار "ماركا" المدريدية يُرجحون كفة السيتي على برشلونة

رجح زوار صحيفة "ماركا" الإسبانية كفة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، للفوز في مباراته المرتقبة أمام فريق برشلونة الإسباني، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



ووضع الموقع الرسمي للصحيفة الإسبانية استفتاءً لتوقع من يفوز في مباريات دور الـ16 من أمجد الكؤوس الأوروبية؛ وذلك بعد أيام قليلة من مراسم سحب القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي في مدينة نيون السويسرية.



ورشح زوار الصحيفة الإسبانية- المعروفة بميولها لنادي ريال مدريد الغريم التقليدي لنادي برشلونة- فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لتخطي عقبة الفريق الكاتالوني في موقعتهما المرتقبة في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتوقع ما يقرب من نسبة (56%) فوز فريق السيتيزنس في المباراة التي تعد بقدر وافر من المتعة والإثارة، في حين توقع ما يقرب من نسبة (44%) انتصار الفريق الكاتالوني.



كما رجح زوار نفس الصحيفة، كفة حامل لقب المسابقة الأوروبية، فريق بايرن ميونخ، للفوز في مواجهته التي ستجمعه بمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، نادي أرسنال.



وأظهر استطلاع الرأي الذي كشفت عنه الصحيفة الإسبانية، تفوق كبير للفرق الكبيرة الأخرى في مواجهاتها المرتقبة، حيث أبدى زوار الصحيفة المدريدية ثقتهم البالغة في فوز نادي العاصمة الإسبانية، نادي ريال مدريد، على خصمه فريق شالكة الألماني.



وبحسب الاستفتاء، فقد مالت كفة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على كفة فريق أولمبياكوس اليوناني، وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي على باير ليفركوزن الألماني، وبروسيا دورتموند الألماني على فريق زينيت سان بترسبورغ الروسي، وتشلسي الإنجليزي على غلطة سراي التركي.



وتجلت الغرابة والدهشة في نتائج الاستفتاء المتعلقة بمواجهة فريق أتليتكو مدريد الإسباني، بنظيره إيه.سي.ميلان الإيطالي، إذ رشح زوار الصحيفة الإسبانية، حامل لقب كأس إسبانيا للفوز على الفريق المتوج بلقب "التشامبيونزليغ" 7 مرات؛ وذلك بنسبة (83,3 ) لقاء (16,7).

