"دوري جميل": النصر "يدكّ" حصون نجران بـ"الثلاثة"

واصل فريق النصر تعزيزه لصدارته للدوري السعودي للمحترفين مع انطلاقة الدور الثاني في جولته 14، بعد فوز قوي على فريق نجران بنتيجة 3-2، خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي الأخدود بنجران اليوم الخميس.

وسجل للنصر أهدافه الثلاث لاعبوه عبده عطيف في الدقيقة 23 وأضاف البرازيلي ايلتون براندو الثاني في الدقيقة 35 وسجل في الشوط الثاني اللاعب ابراهيم غالي الهدف الثالث في الدقيقة 78، بينما سجل هدفي فريق نجران اللاعب غاندسون (هدفين) في الدقيقتين 45و66.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده النقطي الى 36 نقطة في المركز الأول، وبقي نجران على رصيده السابق 18 نقطة في المركز الثامن.



وفي اللقاء الثاني تعادل فريقا أهلي جدة والفيصلي بنتيجة 1-1 خلال اللقاء الذي جمعها على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بجدة، سجل للفيصلي لاعبه مشاري الثمالي في الدقيقة 23، وسجل للأهلي هدفيه اللاعب تيسير الجاسم عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 80.

ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده وصل بها الأهلي للنقطة 21 في المركز الرابع، ووصل الفيصلي للنقطة 13 في المركز 12.



وفي لقاء ثالث تمكن فريق الرائد تحقيق فوز صعب على مستضيفه فريق الاتفاق بنتيجة 1-صفر، سجل في الدقيقة 85 عن طريق اللاعب مشعل العنزي، في اطار المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد الدمام، رفع بها الرائد رصيده الى النقطة 16 وفي المركز التاسع، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 19 نقطة في المركز الخامس.

وتستكمل الجمعة مباريات الجولة 14 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يلتقي فريقا الشباب والاتحاد في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، وتجمع المواجهة الثانية فريقي الشعلة والنهضة على ملعب نادي الشعلة بالخرج، واللقاء الثالث يجمع فريقي التعاون والفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، واللقاء الرابع يستضيف فيه فريق العروبة ضيفه فريق الهلال في ملعبه بالجوف.





مباراة الاتفاق والرائد ( تصوير: فهد الضويفري)



