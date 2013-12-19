لاعب أحرز هدفاً.. فكسر المدافع ساقه "نصفين"

تعرض لاعب جاز ميتان الروماني, دان رومان، لاصابة مروعة أدمت قلوب كل من في الملعب خلال مباراة فريقه أمام فريق بوتوساني، ضمن منافسات الدوري الروماني لكرة القدم.

وكان رومان قد أحرز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء, لكن يبدو أن مدافع بوتوساني الروماني, دينو لم يعجبه الأمر, بعدما ألحق بالمهاجم الروماني إصابة قوية للغاية, جعلت لاعبي الفريقين يضعون أيديهم على رؤوسهم من شدتها بعد الاقتراب من اللاعب.

وأنذر حكم المباراة المدافع دينو عقب اللقطة مباشرة, لكنه عندما اقترب اكثر من رومان المستلقي على الأرض اكتشف الإصابة المروعة, فأشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب بوتوساني.

ويأمل دان رومان في أن يحذو حذو لاعب أرسنال الانجليزي, ارون رامسي الذي أصيب بنفس الاصابة تقريبا في فبراير لعام 2010, والتي كلفته الغياب عن الملاعب لاكثر من 10 أشهر, قبل أن يعود اللاعب الويلزي لإبهار جميع متابعي الدوري الإنجليزي بعد العودة القوية له والتي قادت فريقه لتصدر ترتيب أندية الدوري الانجليزي بعد 3 أعوام من الإصابة.

