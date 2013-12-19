مشجع إنجليزي "يعتذر" للمغربي الشماخ.. بـ"أغنية"

قدم مشجع نادي كريستال بالاس الإنجليزي، جون دالي، اعتذاره لمهاجم فريقه، المغربي مروان الشماخ، بطريقة فريدة من نوعها؛ وذلك بعدما أهدى له أغنية طالبه فيها بالصفح عنه، بعد أن هاجمه في وقتٍ سابق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجبر الأداء الراقي الذي قدمه اللاعب المغربي، مروان الشماخ، في المباريات الثلاث الأخيرة التي خاضها رفقة فريقه الإنجليزي، المشجع الإنجليزي، على الاعتذار على خلفية ما بدر منه من اساءة تجاه اللاعب المغربي، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجّل المشجع الإنجليزي أغنية خاصة، أبدى من خلالها ندمه الشديد على ما صدر منه في حق اللاعب المغربي، الذي تمكن من هز الشباك في آخر ثلاث مباريات خاضها فريقه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام وستهام يونايتد وكارديف سيتي و تشلسي.

وحملت الأغنية التي قام "دالي" بتسجيلها عنوان "الشماخ نحو الأفضل"، حيث قام المشجع الإنجليزي بأخذ أغنية للفريق الغنائي "تيك ذات" التي كانت تحمل عنوان "كنت فقط أريد لك الأفضل"، وتغيير كلماتها من أجل أن يُجبر اللاعب المغربي على قبول اعتذاره.

جدير بالذكر أنّ اللاعب المغربي قد رفع غلته من الأهداف إلى 4 هذا الموسم، سجل ثلاثة منها في المباريات الثلاث الاخيرة ضد وست هام يونايتد و كارديف سيتي وتشلسي، ليتربع على عرش هدافي الفريق الذي انضم له على سبيل الإعارة قادماً إليه من نادي أرسنال.

