مونديال الأندية: بلاتر حزين لغياب الجماهير الأوروبية

أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر، اليوم الخميس، عن أسفه الشديد لغياب الجماهير الأوروبية عن مونديال الأندية المقامة حاليا في المغرب.



وقال بلاتر: "من المؤسف غياب الجماهير الأوروبية عن المونديال، كان هذا الأمر مقبولا في السابق، كون البطولة تقام في اليابان والامارات وذلك لبعد المسافة واختلاف التوقيت الزمني، ولكنها الآن تقام في المغرب القريب من أوروبا وليس هناك فوارق في التوقيت".



وأضاف كان يتعين على الجماهير الاوروبية التواجد بكثافة هنا، خاصة وأن الامر يتعلق بفريق بايرن ميونيخ بطل أوروبا وصاحب الشعبية الجارفة سواء في القارة العجوز أو مختلف انحاء العالم".



وعزا بلاتر هذا الغياب الى روزنامة البطولات الأوروبية "التي تتضمن مباريات كل اسبوع حتى في حال توقف الدوري حيث تقام مباريات الكأس وكأس الرابطة المحلية، كما ان البطولة العالمية لا تقام في فترة توقف النشاط الكروي في القارة العجوز".



وأشاد بالحضور الجماهيري للمغاربة واميركا اللاتينية حيث حضر نحو 10 الاف متفرج من البرازيل لتشجيع اتلتيكو مينيرو.



وقال بلاتر: "لكن البطولة الحالية تشهد مستوى كرويا رائعا يجذب قاعدة جماهيرية كبيرة واعتقد بان الامر سيتغير العام المقبل وستبدي الكثير من الجماهير الاوروبية اهتمامها بالتواجد هنا في المغرب".



من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة الجزائري محمد راوراوة: "ان معدل الحضور الجماهيري في البطولة بلغ 85 بالمئة في المباراة الواحدة"، مشيرا الى ارتياح اللجنة بمستوى البطولة التي تشهد تسجيل الكثير من الاهداف بمعدل 3 اهداف في المباراة.

