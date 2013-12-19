"الموندو ديبورتيفو": مارتينو سيغادر برشلونة !

فجرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية مفاجأة، اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني, بعدما أشارت إلى أن حقبة المدير الفني لبرشلونة الإسباني تاتا مارتينو قد تكون قريبة من الانتهاء بحلول نهاية الموسم 2013-2014.

واستندت الصحيفة الموالية للفريق الكاتالوني في تقريرها الى تصريحات الصحافي الأرجنتيني الشهير فابيان جودوي, الذي أكد أن مارتينو اعترف لاصدقائه المقربين في الأرجنتين أنه لا يشعر بالراحة, وأنه غير سعيد في برشلونة، لذلك فانه سيترك البرشا نهاية الموسم.

وأثارت التصريحات التي أدلى بها غودوي ضجة واسعة في وسائل إعلام أرجنتينية التي أكدت هي ونظيرتها الإسبانية أن أسباب رحيل "تاتا" تنحصر في ثلاثة عوامل هي: الانتقادات المتتالية التي يتلقاها على طريقة لعب الفريق رغم الأرقام الايجابية التي يحققها, المقارنة المستمرة بين حقبته وحقبة غوارديولا, الانتقادات الضمنية من بعض لاعبي برشلونة.

وتلوح في الأفق بعض الإشارات التي تؤكد التكهنات برحيل "تاتا" عن سماء القلعة الكاتالونية في القريب العاجل, وأبرزها تصريح "تاتا" منذ أيام قليلة: "هنا لا يوجد شخص أساسي.. حتى المدرب نفسه".

