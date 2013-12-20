بلاتر: رونالدو "سيتواجد" في حفل الكرة الذهبية

ذكر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جوزيف سيب بلاتر، أن مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيكون متواجدًا في حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية لعام 2013، المقرر إقامته في 13 من شهر يناير المقبل.

وأكّد "بلاتر" في مؤتمر صحافي في مدينة مراكش المغربية، بأنّ هداف نادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيكون على رأس الحاضرين، في حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية التي سيمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2013، بالتعاون مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن اللاعب الأفضل في العالم عام 2008 كان يُفكر في عدم حضور الحفل المقرّر اقامته في 13 من شهر يناير المقبل، حيث سيتنافس على لقب أفضل لاعب في العالم مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي فرانك ريبيري، وذلك بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها رئيس "فيفا" حيال مهاجم النادي الملكي خلال محاضرة ألقاها في جامعة أوكسفورد يونيون الإنجليزية.

إلا أنّ إدارة نادي العاصمة الإسبانية قد طالبته بالعدول عن قراره، لاسيّما بعد أن قدّم "بلاتر" شخصيًا اعتذاره الرسمي لإدارة نادي ريال مدريد على خلفية تصريحاته التي أثارت ضجة واسعة، والتي شبه فيها "رونالدو" بالقائد العسكري على أرضية الملعب.

جدير بالذكر أنّ اللاعب البرتغالي قد أعلن في وقتٍ سابق بأنّه يتشاور حاليًا مع إدارة ناديه بخصوص إذا ما كان سيحضر حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية لعام 2013 من عدمه.

وأشار لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، لدى افتتاحه متحفه الخاص بمدينة "ماديرا" مسقط رأسه إلى أنّ الكرة الذهبية مجرد جائزة رمزية لا تستحق هذه الهالة الإعلامية.

