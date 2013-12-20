بنعطية.. علاج "شيخوخة" دفاع مانشستر يونايتد

جدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اهتمامه بالمدافع المغربي "مهدي بنعطية" الذي يتألق خلال الموسم الحالي بشكل لافت مع ناديه الجديد روما الإيطالي، وتعتزم إدارة "الشياطين الحمر" التقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب.

وطبقاً لصحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فإن الاسكتلندي ديفيد مويز، مدرب مانشستر يونايتد معجب جداً ببنعطية، ويريد الحصول على خدماته بشتى الطرق وفي أقرب وقت ممكن، لدعم دفاعات الفريق المترهلة.

وقالت الصحيفة إن مويز راقب أداء المدافع البالغ من العمر 26 عاماً مع روما، وتوصل إلى قناعة بأنه الشخص المناسب لبث روح الشباب في دفاع الفريق الذي يعاني بشكل كبير، مع وجود لاعبين كبار السن في هذا المركز.

ويعتمد المدرب الاسكتلندي على المدافع الإنجليزي المخضرم ريو فيرديناند (35 عاماً) والصربي نيمانا فيديتش (32 عاماً)، وهما لم ينجحا خلال الموسم الحالي باقناع جماهير حامل لقب "البريمر ليغ" ولا مدربه الجديد، خليفة السير أليكس فيرغسون.

وكان مانشستر يونايتد سعى خلال الموسم الماضي لضم بنعطية بعد تألقه مع ناديه السابق أودينيزي، وقدّم له عرضاً يزيد عن 11 مليون يورو، لكن اللاعب فضّل الانتقال إلى روما، وفرض خلال الموسم الحالي نفسه كواحد من أفضل المدافعين في "الكالتشيو" وفي العالم.

لكن رغبة يونايتد في ضم بنعطية ستصطدم بكل تأكيد بحاجة روما للاعب، الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2018، ويشكّل حجر الزاوية في مشروع النادي العريق للعودة لمنصات التتويج بعد غياب طويل، بقيادة المدرب الفرنسي رودي غارسيا.



