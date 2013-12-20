بيرلسكوني: سأعيد ميلان إلى مكانته.. "محلياً" و"أوروبيا"

أدخل مالك نادي اي سي ميلان الايطالي، سيلفيو بيرلسكوني، السرور على قلب مشجعي النادي اللومباردي "المترنح" حاليا، بعدما أكد أنه سيعود مرة أخرى للاهتمام بفريقه بعد أعوام من ابتعاده عنه.

وأكد رئيس وزراء إيطاليا السابق على قرب عودته لتولي زمام أمور الفريق في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام إيطالية: "تذكروا عندما كان ميلان في الدرجة الثانية.. جئت إلى هنا ووعدت بتحويله لأفضل ناد في العالم.. لكن لم يصدقني أحد حتى اللاعبون، لذلك سأعود مرة أخرى للاهتمام بميلان لاحيائه مرة أخرى على الصعيدين المحلي والأوروبي".

وجاءت تصريحات بيرلسكوني، بعد زيارتين متتاليتين للفريق قبيل مبارتي أياكس الهولندي في دوري الأبطال، وروما في الدوري الإيطالي.

يذكر أن بيرلسكوني قد اشترى ملكية نادي ميلان في عام 1986، وحينها كان يقبع "الروسونيري" في دوري الدرجة الثانية، ليحول الرئيس "الملهم" الفريق إلى أحد أفضل الأندية في العالم، بعد أن أصبح النادي "اللومباردي"، النادي الأكثر تتويجا في العالم كله.



