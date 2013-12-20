دوري جميل: الهلال والعروبة.. كل الاحتمالات واردة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواصلة مطاردته للمتصدر النصر، عندما يحل، اليوم الجمعة، ضيفا على العروبة في الجوف في ختام مباريات الجولة ١٤ من دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين، والتي انطلقت أمس بفوز النصر على نجران 3-2 والرائد على الاتفاق 1-صفر، وتعادل الأهلي مع الفيصلي 1-1.. فيما يلعب اليوم أيضا الاتحاد مع الشباب والشعلة مع النهضة والفتح مع التعاون.



وسيسعى الهلال الثاني بـ29 نقطة للعودة من الجوف في المباراة التي ستعلب عصرا بالنقاط الثلاث، ليعيد الفارق بينه وبين المتصدر النصر لأربع نقاط.. ولأجل ذلك سيعتزم مدرب الهلال سامي الجابر الاستمرار على طريقته الهجومية التي لعب بها امام الفتح الأسبوع الماضي، عندما دفع بياسر القحطاني إلى جوار ناصر الشمراني لأول مرة منذ فترة طويلة، ويحاول الهلال عدم التفريط في أي نقطة، لانها ستكلفه كثيرا في صراعه الشرس على الصدارة مع النصر.. وسيعاني الهلال من غياب لاعب الوسط تياغو نيفز الذي يعتبر الورقة الأهم في الفريق، وربما يعوضه عادل هرماش الذي غاب عن مباراة الفتح.. ولن تكون مهمة الهلال سهلة أمام العروبة العاشر بـ14 نقطة والذي يقدم مباريات قوية على ارضه وبين جماهيره ويعرف كيف يستغل ملعبه الصغير لاحراج الكبار، وهو فعل ذلك امام الاتحاد والأهلي والشباب والنصر.. ويعرف الهلاليون جيدا أن التعثر اليوم سيكون كارثة بالنسبة لهم، لأنه سيوسع الفارق بينهم وبين النصر لأكثر من أربع نقاط مع بدء العد التنازلي من نهاية الدوري.



ولا يملك الهلال والعروبة تاريخا طويلا فلم يلتقيا في السابق إلا في مباراة واحدة في الدور الأول وانتهت لصالح الهلال 3- صفر.



الاتحاد والشباب



في مكة المكرمة يفترض أن تكون مباراة الشباب الثالث بـ22 نقطة، والاتحاد السابع بـ18 نقطة واحدة من المباريات القوية في الدوري على الرغم من تراجع نتائجهما هذا الموسم.. واهتزاز مستوى ونتائج الاتحاد هذا الموسم كثيرا وحبس انفاس جماهيره في مباراته الاخيرة امام نجران، بعد ان كان متقدما بثلاثة اهداف نظيفة حتى الدقيقة 84، وجدت الجماهير فريقها يتلقى هدفين في دقيقة واحدة، وأصبح على حافة السقوط في فخ التعادل، لولا صافرة نهاية المباراة، التي انقذتهم وانقذت فريقهم.. ويأمل الاتحاديون أن تكون مباراة اليوم دافعا لهم للقفز الى المركز الرابع مستفيدين من تعادل الأهلي والفيصلي.



أما الشباب فيسعى إلى استعادة الانتصارات، بعد ان تعطل بالتعادل امام العروبة في الجولة الماضية.. وهو يسعى للرد بقوة على الاتحاد الذي هزمه في الدور الأول 4-1.



وعلى الرغم من الفارق الكبير بين الشباب والنصر والهلال مازال الشباب يحلم بالمنافسة في الصدارة، خاصة في حال تعثر المتصدر والوصيف في الجولات القادمة.



تاريخيا التقى الفريقان في 74 مواجهة بدءا من انطلاقة الدوري السعودي عام 1398هـ.. وانتهى أول لقاء بين الفريقين في ذهاب ذلك الموسم بالتعادل الإيجابي 1-1.. ومنذ ذلك اليوم فاز الاتحاد في 22 فيما فاز الشباب في 23 وتعادلا في 29 مواجهة وكان آخر لقاء بين الفريقين في ذهاب الموسم الحالي وكسبه الاتحاد بنتيجة 4-1 على الشباب، واستطاع الاتحاد من تسجيل 105 أهداف طيلة مشواره بالدوري ضد الشباب، فيما استقبلت شباكة 103 أهداف من نفس الفريق.



الشعلة والنهضة .. الفتح والتعاون



وفي باقي المباريات يلعب الشعلة مع النهضة والفتح مع التعاون، وهما مباراتان متكافئتان إلى حد بعيد.. فالشعلة يستضيف النهضة في مواجهة القاع فيحتل الشعلة المركز الـ13 بعشر نقاط، فيما يحتل النهضة المركز الأخير بخمس نقاط فقط.. ولم يتواجه الفريقان في الدوري السعودي الا من خلال دوري هذا الموسم في ذهاب الدوري الأول حيث انتهى اللقاء بتعادل الفريقين إيجابياً 2-2 .

أما في بريدة فيسعى التعاون السادس بـ19 نقطة لهزيمة الفتح العاشر بـ14 نقطة بهدف التقدم أكثر نحو المراكز الأربعة الأولى.. ويتفوق التعاون فنيا على الفتح الذي لم يقدم حتى الآن ما يمت بصله للفتح بطل الدوري في العام الماضي، على الرغم من بقاء الأمور في الفريق دون تغيير.. وهو مازال يعتمد على البرازيلي ألتون خوزية والكنغولي دوريس سالمو للفوز.

والتقى الفريقان خلال مسيرتهما بالدوري السعودي في 7 مواجهات، فاز الفتح في 3 مواجهات وتعادلا في 4 ولم يسبق أن حقق التعاون أي انتصار على الفتح من خلال مواجهات الدوري السعودي، وكانت آخر مباراة جمعتهما هذا الموسم انتهت بالتعادل 1-1.. وخلال المباريات السابقة سجل الفتح 10 أهداف، فيما استقبلت شباكه من التعاون 6 أهداف.



