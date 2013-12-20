الهلال يقلب الطاولة و"يقنص" العروبة في الثواني الأخيرة

نجح فريق الهلال في خطف فوز مثير على حساب مضيفه العروبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الثواني الأخيرة ، وذلك في المباراة التي أقيمت، عصر الجمعة، على ملعب نادي العروبة في الجوف ضمن منافسات الجولة 14 من دوري جميل للمحترفين .

وسجل ثلاثية الهلال، ناصر الشمراني هدفين في الدقيقتين 51 و64 وعبد الله الزوري في الدقيقة 94، فيما سجل هدفي العروبة مشاري العنزي وعائض الجوني في الدقيقتين 16 و50 .

ليرفع الهلال رصيده إلى 32 نقطة وواصل ملاحقة المتصدر النصر صاحب الـ36 نقطة ، فيما توقف رصيد العروبة عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر

بدأ الهلال المباراة بضغط كبير رغبةً في إحراز هدف مبكر، واعتمد العروبة على الهجمات المرتدة لاستغلال التقدم الهلالي ونجحت إحدى هجمات المضيف بعد أن تمكن مشعل العنزي من إحراز الهدف الأول بعد مرور ربع ساعة من زمن الشوط الأول.



ورغم الضغط الهلالي الكبير على مرمى العروبة خلال مجريات الشوط الأول، إلا أن دفاعات العروبة ومن خلفهم الحارس الشاب رافع الرويلي وقفت سداً منيعاً أمام محاولات الأزرق، حتى أعلن الحكم خليل جلال نهاية الشوط الأول بتقدم العروبه بهدف يتيم.



وفي الشوط الثاني، باغت عايض الجوني دفاعات الهلال بإحرازه هدف التعزيز لفريقه العروبة، بعد انطلاق خمس دقائق بتسديدة قوية سكنت شباك الحارس فايز السبيعي.



وبعد مرور 65 دقيقة من عمر اللقاء، قلّص ناصر الشمراني الفارق بتسجيله الهدف الأول للهلال ثم أضاف الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه بضربة رأسية سكنت شباك الحارس رافع الرويلي.



وفي الوقت بدل الضائع والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة تمكن عبدالله الزوري من تسجيل هدف الفوز لفريقه الهلال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليواصل الهلال ضغطه على النصر المتصدر ويحافظ على فارق الأربع نقاط في مركز الوصافه برصيد 32 نقطة.

ودخل الفتح حامل اللقب في دائرة الخطر، بعد أن تلقى الخسارة السادسة وهذه المرة أمام مضيفه التعاون بهدف سجله عدنان فلاته (75).

وتراجع الفتح للمركز العاشر برصيد 14 نقطة، في حين قفز التعاون للمركز الرابع برصيد 22 نقطة.

مباراة التعاون والفتح (تصوير: فهد الضويفري)

وواصل النهضة مسلسل نتائجه المخبية وتعادل مع مضيفه الشعلة صفر-صفر، ليبقى في المركز الاخير برصيد 6 نقاط ودون اي انتصار، فيما رفع الشعلة رصيده إلى 11 نقطة وبقي في المركز قبل الأخير.

وحسم التعادل الايجابي 1-1 مواجهة الكلاسيكو التي جمعت الاتحاد والشباب على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وسجل هدف الاتحاد مختار فلاته (43 من ركلة جزاء)، بينما سجل هدف الشباب محترفه البرازيلي فرناندو مينيغازو (82 من ركلة جزاء)

وطرد لاعب الاتحاد عبدالرحمن الغامدي في الدقيقة 65.

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع، في حين حافظ الشباب على مركزه الثالث ورفع رصيده إلى 23 نقطة.





