رئيس العروبة يسأل الجابر: أنت مدرب أم مهندس زراعي؟!

في الوقت الذي أكد فيه المدير الفني لفريق الهلال سامي الجابر أن فريقه لعب في ملعب لا يصلح للعب كرة القدم "ملعب نادي العروبة" بسبب سوء أرضيته، جاءه الرد سريعا من رئيس النادي مريح المريح الذي قال: "لا أعلم إن كان سامي الجابر مدرباً أم مهندساً زراعيا".



وكان الهلال قد تغلب بصعوبة على العروبة في دوري عبداللطيف جميل السعودي لكرة القدم 3-2، وعزا الجابر سوء أرضية الملعب إلى أحد الاسباب التي أدت إلى عدم ظهور فريقه بالمستوى المميز إلى جانب الاخطاء الفردية التي حصلت من بعض اللاعبين، مطالبا بضرورة أن يحصل نادي العروبة الصاعد هذا الموسم لدوري جميل على ملعب مميز، مشددا على ان الفريق أحرج الفرق التي لعبت امامه كون لاعبوه معتادين على أرضية الملعب.



ويبدو أن تصريح الجابر لم يعجب رئيس العروبة الذي طالب بإعادة المباراة، وأن تكون في استاد الملك فهد الدولي في مدينة الرياض، وقال: "وقتها سنرى من سيحقق الفوز"، مبينا ان الهلال يملك حظا غريبا عندما قال: "أعطني حظ الهلال وارمني في البحر هي مقولة سمعتها منذ زمن واليوم أيقنتها".

وأوضح المريح انهم ظلموا في المباراة من خلال تمديد الوقت بعد انتهائه، مبينا انه راض عن فريقه وما قدمه في المباراة، على الرغم من الخسارة التي تعرض لها، مؤكدا ان فريقه يقبع في منطقة الدفء في سلم الترتيب.

