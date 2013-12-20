سواريز وقع عقداً طويل الأمد مع ليفربول

أعلن نادي ليفربول، اليوم الجمعة، بانه وقع عقدا طويل الأجل مع مهاجمه الاوروغوياني لويس سواريز من دون ان يكشف عن مدة العقد أو قيمته، في حين اشارت تقارير صحافية موثوقة بانه سيصبح اللاعب الأعلى أجرا في ليفربول.

وقال النادي الشمالي العريق في بيان رسمي وزعه قبل لحظات "يعرب نادي ليفربول عن سعادته لتجديد عقد لويس سواريز لفترة طويلة".

وقال سواريز: "من دون ادنى شك، الدعم المطلق الذي لقيته من انصار ليفربول كان السبب الاساسي في قراري. أنا فخور جدا بتمثيلهم".

وأضاف "أنا سعيد لتجديد عقدي مع ليفربول وقد حسمت مستقبلي بعد ان وقعت لفترة طويلة".

وتابع "يضم الفريق لاعبين رائعين وهو يتطور وينمو بسرعة، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدته لتحقيق النجاحات في المستقبل ولكي يستعيد مكانه في القمة".

واوضح "لدي علاقة رائعة مع انصار النادي، انهم يعشقونني وانا ابادلهم هذا الحب. آمل ان نحقق النجاحات سويا".

اما مدرب الفريق براندن رودغرز فقال: "سواريز لاعب من طراز عالمي، ومواصلة الحصول على خدماته يعتبر في غاية الاهمية لما نحاول تحقيقه في هذا النادي".

واضاف "ما هو اهم من التجديد، ان سواريز يبلغ من العمر 26 عاما فقط، ولم يبلغ ذروة مستواه بعد، ونحن واثقون بانه سيحقق ذلك وهو يدافع عن قميص ليفربول".

اما مالك ليفربول رجل الاعمال الاميركي جون هنري فقال: "نحن مصممون على الاحتفاظ بافضل لاعبينا، وهذا دليل اخر باننا نسير على الطريق الصحيح وبخطى سريعة".

وسجل سواريز 27 هدفا منذ مطلع عام 2013 اي اكثر بثمانية اهداف من اي لاعب آخر، علما بانه غاب عن 10 مباريات لوقفه.

وكان اكثر من ناد اعرب عن رغبته في الحصول عل خدمات سواريز بينها ارسنال الذي عرض مبلغا مقداره 40 مليون جنيه استرليني، وهي قيمة البند الجزائي في العقد السابق للمهاجم الاوروغوياني، لكن ليفربول رفض تماما التخلي عنه مطلع الموسم الحالي.

وكان سواريز انتقل الى صفوف ليفربول في يناير عام 2011 قادما من اياكس امستردام في اليوم الاخير من سوق الانتقالات، وقد حل بدلا من الاسباني فرناندو توريس المنتقل بدوره في الفترة ذاتها الى تشلسي.

يذكر ان سواريز يشكل الى جانب ادينسون كافاني خطا هجوميا مرعبا في صفوف منتخب الاوروغواي المشارك في نهائيات كأس العالم، حيث اوقعته القرعة في مجموعة صعبة ضمت ايضا انجلترا وايطاليا وكوستاريكا.

