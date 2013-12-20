غوارديولا الأعلى أجراً في العالم بـ 17 مليون يورو!

اعتلى المدير الفني الإسباني لبايرن ميونخ الألماني، جوسيب غوارديولا صدارة ترتيب المدربين الأعلى أجرا في العالم، متفوقا على غريمه اللدود البرتغالي خوسيه مورينهو المدير الفني الحالي لفريق تشلسي الإنجليزي.

وكشفت الإحصائية التي قدمتها وكالة "بلوري" الاستشارية البرازيلية عن راتب غوارديولا الضخم الذي يصل لـ17 مليون يورو سنويا، وجاء البرتغالي مورينهو ثانيا في الترتيب بفارق كبير عن نظيره الإسباني بتحصله علي 10,030 مليون يورو سنويا، فيما يظهر المدير الفني الايطالي لفريق غوانزهو الصيني، مارتشيلو ليبي، ثالثا بتحصله على 10 ملايين يورو سنويا من الفريق الصيني.

وجاء المدير الفني الايطالي لفريق ريال مدريد الاسباني، كارلو أنشلوتي، في المرتبة السادسة بتحصله على 7,500 مليون يورو سنويا، وفي المقابل حل المدير الفني الأرجنتيني لبرشلونة الاسباني، خيراردو مارتينو، في المرتبة الثامنة بتحصله على 5,400 مليون يورو سنويا.

ترتيب المدربين العشرة الأكبر أجرا في العالم

1- الاسباني غوارديولا، 17 مليون يورو، مدرب نادي بايرن ميونخ الالماني.

2-البرتغالي مورينيو، 10,030 مليون يورو، مدرب نادي تشلسي الانجليزي.

3- الايطالي مارتشيلو ليبي، 10 مليون يورو، مدرب نادي غوانزهو الصيني.

4-الفرنسي ارسين فينغر، 8,260 مليون يورو، مدرب نادي ارسنال الانجليزي.

5-الايطالي فابيو كابيلو، 7,800 مليون يورو، مدرب المنتخب الروسي.

6-الايطالي كارلو انشلوتي، 7,500 مليون يورو، مدرب نادي ريال مدريد الاسباني.

7- الاسكتلندي ديفيد مويس، 5,900 مليون يورو، مدرب نادي مانشستر يونايتد الانجليزي.

8-الارجنتيني خيراردو مارتينو، 5,400 مليون يورو، مدرب نادي برشلونة الاسباني.

9-الالماني يورغن كلوب، 4,300 مليون يورو، مدرب نادي بروسيا دورتموند الالماني.

10-التشيلي مانويل بيليغريني، 4,165 مليون يورو، مدرب نادي مانشستر سيتي الانجليزي.