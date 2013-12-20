كاسياس "يُسعد" المدريديين بعد "حبس" أنفاسهم

حسم حارس ريال مدريد، الدولي الإسباني إيكر كاسياس الجدل حول مستقبله، وأكد استمراره مع النادي الملكي، واضعاً حداً لتقارير تحدثت عن قرب رحيله بسبب عدم اعتماد مدرب الفريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي عليه في "الليغا".

وارتبط اسم كاسياس بالعديد من الأندية الأوروبية في الأسابيع الماضية، ولاسيما أرسنال ومانشستر سيتي "الإنجليزيان"، لكنه قرر في نهاية المطاف البقاء مع ريال مدريد، رغم خطر فقدان مركزه في التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده في المونديال.

ونقلت صحيفة "ماركا" تصريحات تلفزيونية لكاسياس، قال فيها إنه يريد الاستمرار مع ريال مدريد ولا يفكر أبداً بالرحيل في الوقت الحالي، مشدداً على أنه يشعر بالسعادة في ناديه الأم، ويريد قيادته للتتويج بلقب دوري الأبطال للمرة العاشرة في تاريخه.

وأنهى كاسياس بذلك الجدل المثار حول مستقبله، بعد إبداء أرسنال وسيتي اهتمامهما بالحصول على خدماته، وحدثت تقارير عدة عن احتمال اتخاذه قراراً بالرحيل بحثاً عن اللعب بشكل منتظم لضمان المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم.

وأسعد خبر بقاء كاسياس في ريال مدريد جماهير النادي التي عبرت عن حبها للاعب المخضرم متمنية أن يعتزل كرة القدم في قلعة "سانتياغو بيرنابيو"، ويجد الفرصة للعب أساسياً مع الفريق في الفترة القادمة.

وجاء حديث كاسياس عن مستقبله مع ريال مدريد في أعقاب حادثة السقوط المروّع له خلال مباراة الفريق أمام تشاتيفا، بعد تدخل "فدائي" لإبعاد الكرة، الأمر الذي أثار رعب وقلق أنصار النادي الملكي، خشية تعرضه لإصابة قوية.

لكن الحارس الكبير طمأن الجماهير وأكد أنه بخير، رغم استمرار معاناته من بعض الألم، مشيراً إلى أنه جاهز تماماً للمشاركة في المباريات القادمة، ويشعر بالحماسة الشديدة والرغبة في تحقيق الانتصارات.



