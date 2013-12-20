كريري "هلالي" .. و"الثلاثاء" إعلان الصفقة

حسم نادي الهلال السعودي صفقة انتقال قائد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد سعود كريري الى صفوفه، بعد أن أعطى اللاعب موافقته النهائيه على الانتقال، ومن المنتظر أن يعلن عنه عقب مواجهة الهلال ضد الرائد، ضمن منافسات دور الثمانيه في مسابقة كأس ولي العهد، الاثنين المقبل.



وسيحصل سعود كريري على 11 مليون ريال، موزعة على عامين قابلة للتجديد لمدة موسم، في حين سيحصل وكيل أعماله القطري ناصر النعيمي على مليون ونصف المليون ريال، نصيبه من صفقة الانتقال.

وكان كريري أعلن عقب نهاية مواجهة فريقه أمام الشباب، اليوم الجمعة، رحيله عن الاتحاد، وسيكون 20 من ديسمبر الجاري اليوم الأخير بقميص الاتحاد بعد حصوله على مخالصة نهائية، يحق له من خلالها وبداية من تاريخ 21 ديسمبر التوقيع لصالح أي ناد.

ووفقا لمصادر "العربية.نت" فإن تأخر توقيع سعود كريري لصالح الهلال، عائد لاتفاقه مع إدارة النادي بقيادة عادل جمجوم على صيغة المخالصة الملزمة، وهو ما جعل إدارة الهلال تبتعد عن الدخول في خطأ إداري عند توقيع العقد في تاريخ يسبق يوم ٢١ من شهر ديسمبر.



ومن المنتظر أن يشهد لقاء الهلال بنظيره الاتفاق دوريا، أول مشاركات سعود مع ناديه الجديد.

الى ذلك، قال وكيل أعمال اللاعب السعودى سعود كريرى، القطري ناصر بن فيصل النعيمى "بأن اللاعب قد أنهى عقده مع ناديه السابق نادى اتحاد جدة، وذلك باتفاق الطرفين النادى واللاعب".

وأضاف في "بيان": "اللاعب كان فى غاية الحرص على استمرار العلاقة الطيبة مع ناديه السابق، وذلك احتراماً لجماهير النادى الذى لعب له لسنوات طويلة" .. موضحاً أن "هذه هى كرة القدم المحترفة، وانتقال اللاعب من ناد الى آخر هو أمر طبيعي، وله مردود ايجابي في صقل خبرات اللاعب وتطور كرة القدم في اي بلد".



