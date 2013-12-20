مغربي يُبهر العالم بلمسة عجز عن فعلها ميسي ورونالدو

خطف اللاعب المغربي، إسماعيل الحمادي، الأضواء في ملاعب كرة الصالات بالعاصمة البلجيكية بروكسل؛ وذلك بعد أن قدم فاصلًا مهاريًا رائعاً يُحاكي تلك المهارات التي يتمتع بها كبار لاعبي كرة القدم.

وقدم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لمحةً فنيةً رائعة أثارت إعجاب الجماهير، وذلك خلال مشاركته في إحدى بطولات الساحات الشعبية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأظهر اللاعب الملقب بـ"القاتل المحترف" مهارة فردية منقطعة النظير، عندما تلاعب بأحد لاعبي الفريق الخصم بطريقة مذهلة على خط التماس في الملعب، وسط عاصفة من التصفيق هزّت أركان الصالة التي أقيمت عليها المباراة.

وحظيت اللمحة الفنية التي قدمها "الحمادي"، باهتمام جماهيري لافت على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جذبت خلال الأيام الأولى من نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" حوالي نصف مليون مشاهد، في الوقت الذي تناقلها عددٌ كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر".

ولم يكتفِ اللاعب الذي يعيش في العاصمة الهولندية "أمستردام" بهذه اللمحة، فقد عزف أيضًا سيمفونية رياضية رائعة حينما تفنّن في إحراز أحد الأهداف، خلال نفس المباراة.

وتحول "الحمادي" إلى مادة إعلامية دسمة للصحف العالمية، حيث شبهت صحيفة "إفريقيا توب سبورت" اللاعب المغربي بأسطورة كرة القدم البرازيلي مانويل فرانسيسكو دوس سانتوس، المعروف باسم "غارينشيا"، في الوقت الذي اعتبرت فيه صحيفة "يا بلادي" أنّ اللاعب المغربي قد سحب البساط من تحت أقدام أسطورة كرة الصالات، البرازيلي فالكاو.