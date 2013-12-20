نصراويون يستقبلون الحوسني في المطار

وصل مساء اليوم الجمعة إلى العاصمة السعودية الرياض اللاعب العماني عماد الحوسني؛ تمهيدا لخضوعه للفحص الطبي قبل توقيع عقده مع نادي النصر السعودي، علما بأن النادي العاصمي اشترط عليه الخضوع للفحص الطبي قبل توقيع عقده، وهو ما حضر من أجله اللاعب، الذي سيحل بدلا من لاعب النصر البرازيلي إيفرتون.



يذكر أن اللاعب العماني كشف عن قرب انضمامه إلى أحد الأندية السعودية، مساء الثلاثاء الماضي، خلال ظهوره ضيفا على برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "أعطيت رجلاً في السعودية كلمة نهائية أعلنت من خلالها موافقتي على الانتقال لصفوف فريقه.. وأتمنى أن أوفق في تجربتي المقبلة".

وكانت أنباء قد ترددت بحسم صفقة ارتداء اللاعب العماني لقميص الفريق الكروي الاول بنادي النصر، وهو مارفض الحوسني التعليق عليه صراحة: "لن أتحدث عن وجهتي القادمة بشكل حاسم، سأحضر يوم الجمعه للسعودية للتوقيع مع أحد الأندية، وأتمنى أن تحسم الأمور بما يناسب كلا الطرفين".

