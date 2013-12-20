ميسي : نائب رئيس برشلونة لا يفهم في كرة القدم!

شن لاعب نادي برشلونة الاسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، هجوما حادا على نائب رئيس نادي برشلونة خافيير فاوس، موضحا أنه لا يفقه شيئا في كرة القدم، وذلك في تصريحات أدلى بها مسي من بلاده لمحطة "Rac1" الاذاعية.

وبدأ ميسي حديثه بطمأنة جماهيره على فترة تعافيه من الإصابة بقوله: "الحقيقة أنني أركز فقط على التعافي من الاصابة، ولا أفكر في شيء آخر.. أحاول الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الجاهزية البدنية ".

ودافع أفضل لاعب في العالم لأربع مرات عن عائلته، وخاصة أبيه، بعد الاتهامات الاخيرة التي وجهت له بالفساد وغسيل الأموال عن طريق كرة القدم: "أشعر بالأسف العميق حيال ما يقال عن والدي وأصدقائي، لان ما نفعله خيريا في هذه المبارايات بنسبة 100% ".

ورد اللاعب الارجنتيني بقوة على نائب رئيس ناديه، خافيير فاوس، بعدما صرح الاخير سابقا انه لا توجد ضرورة لتحسين عقد ميسي بعد أن تم تحسينه وزيادته العام الماضي: "فاوس شخصية لا تعرف شيئا عن كرة القدم، ويريد أن يحول برشلونة الى شركة، برشلونة ليس كذلك.. برشلونة هو النادي الأفضل في العالم ويجب أن يدار بواسطة أفضل المدراء في العالم".

وأنهى "البرغوث" حديثه بانهائه لحالة الجدل الواسعة حول طلبه بتحسين عقده ورفع راتبه السنوي بقوله: "لم نطلب لا أنا ولا أي شخص قريب مني أي تحسين في عقدي مع برشلونة".