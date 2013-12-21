أبوتريكة في "تويتر": اعتزلت كرة القدم

أعلن لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي المصري لكرة القدم محمد أبوتريكة اعتزاله اللعب رسمياً، وتمنى التوفيق لناديه ولمنتخب بلاده وشكر محبيه ومهاجميه.

وقال عبر حسابه الرسمي اليوم على "توتير": "بعد أجمل سنين عمري التي قضيتها في عالم الكرة جاء الختام شكراً للجميع، أحبكم جميعاً، وسامحوني إن كان هناك تقصير، وبالتوفيق للأهلي ومنتخب مصر".



وأضاف: "تشرفت بأن كنت لاعباً معكم فكنتم خير أصدقاء، تحملتم المستحيل، ولكنكم أبطال رفعتم نسر الحرية إلى أعلى مكان.. شكراً لكم".



وختم أبوتريكة رسالته لجمهور الأهلي قائلا: "شكراً على كل هذا الحب".



وفي اتصال هاتفي بمدير قطاع كرة القدم بالنادي الأهلي هادي خشبة صرح للعربية نت: "أبوتريكة لم يبلغنا بشكل رسمي في رغبته بالاعتزال أو البقاء ، ولم تصل الإدارة أي طلبات رسمية من اللاعب، وهناك تجمع لفريق الكرة بالنادي الأهلي، صباح غد الأحد ، وستضح الأمور عندما يلتقي اللاعب في أول تجمع بعد العودة من مونديال الأندية بالمغرب.



يذكر أن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف وعدد من اللاعبين، كانوا قد فشلوا في إثناء اللاعب عن قرار اعتزال الكرة عقب كأس العالم للأندية 2014 بالمغرب.