ألونسو "يصفع" أنشيلوتي.. ويقرر الرحيل

أكدت تقارير صحافية إسبانية اتخاذ متوسط ميدان ريال مدريد، الدولي الإسباني تشابي ألونسو قراراً بالرحيل عن النادي الملكي بعد انتهاء عقده في الصيف القادم، ورفض التمديد بعد خمس سنوات قضاها بين جدران النادي.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" في موقعها على شبكة الانترنت، إن ألونسو حسم أمره وقرر خوض تجربة جديدة بعيداً عن ريال مدريد، مرجعاً ذلك لأسباب عائلية وشخصية، وكذلك الرغبة بخوض تجربة جديدة.

وأكدت الاذاعة أن قرار ألونسو جاء على الرغم من الرغبة الملحّة لمسؤولي ريال مدريد، ومدرب الفريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تمديد عقده، فيما أشارت تقارير أخرى إلى إمكانية عودة اللاعب إلى نادي ليفربول الإنجليزي، أو مواطنه تشلسي.

وقد يدفع هذا الموقف ريال مدريد للمسارعة ببيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لعدم الاضطرار للسماح له بالرحيل مجاناً خلال الصيف المقبل، حين انتهاء عقده.

ولم يخف المدرب أنشيلوتي أكثر من مرة رغبته في بقاء ألونسو مع الفريق لما يشكله من أهمية كبيرة بالنسبة له، وطالب إدارة النادي بالعمل على تمديد التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً.

لكن المدرب الإيطالي قلل اليوم من أهمية خروج اللاعب في حال حدوثه، مشدداً على أن ريال مدريد خاض الكثير من المباريات خلال الموسم الحالي دون مشاركة اللاعب بداعي الاصابة، وتمكن من الفوز فيها واللعب بشكل جيد.