الحوسني "نصراويا" .. لـ "ستة أشهر"

وقع نادي النصر السعودي مع المهاجم العماني عماد الحوسني عقدا احترافيا، يلعب بموجبه لمد ٦ أشهر مع الفريق الكروي الأول بالنادي، قابلة للتجديد.



وحرصت الإدارة النصراوية على اخضاع الحوسني لكشف طبي قبل إمضاء العقود معه، للتأكد من سلامته من الإصابة، خصوصا وأنه عانى منها كثيراً خلال فترة احترافه الأولى في السعودية مع النادي الأهلي.



وأكد رئيس نادي النصر الامير فيصل بن تركي، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب مراسم التوقيع أن النصر كان يتمنى التعاقد مع الحوسني منذ موسمين، "لكن الحوسني كان يجدد مع ناديه السابق الأهلي، وهو ما كان يحبط مخططاتنا"، وأضاف: "هو مهاجم هداف شرس وخطير، ومن أفضل اللاعبين الأجانب الذين مروا على الدوري السعودي في الفترة الماضية".



وسيستقبل النصر المهاجم المحلي ربيع السفياني قادما من الفتح، الأمر الذي سيجعل الفريق يمتلك في قائمته خمسة مهاجمين آخرين، هم: محمد السهلاوي وحسن الراهب والبرازيليين إيلتون وإيفرتون والعماني الحوسني، وما علّق عليه رئيس النصر بقوله: "أي مهاجم سيفيد الفريق سنتعاقد معه، حتى لو سجلنا 10 مهاجمين"، وأشار ابن تركي إلى أن المهاجم العماني سيحل بديلا للبرازيلي باستوس "عماد بديل لباستوس، لدينا مباريات مهمة في الفترة المقبلة تجبرنا على التحفظ إعلاميا على بقية تعاقداتنا، ولكن ربما نغير جميع الأجانب في فترة التسجيل الحالية".



وبينما كان الإعلاميون ينتظرون تأكيدا من رئيس مجلس إدارة النصر على دخولهم بشكل جاد لخطف توقيع لاعب وسط نادي الاتحاد السابق سعود كريري، فاجأهم بنفيه الأحاديث الإعلامية التي تسربت في هذا الشأن: "سعود كريري لاعب كبير، وإدارة النصر بطبيعة الحال لو دخلت في مفاوضات لكسب توقيع لاعب فإنها لن تخبر أحدا، وأؤكد أننا في مجلس الإدارة لم نفاوض سعود كريري رسميا"، إلا أن الرئيس النصراوي استدرك وترك الباب موارباً "ربما يفاوضه أحد أعضاء الشرف الذين منحناهم الضوء الأخضر في التفاوض باسم النادي".



إلى ذلك، أبدى مهاجم المنتخب العماني عماد الحوسني سعادته بالتعاقد مع النصر، وقال: "أتمنى أن أحقق معه بطولة كما فعلت مع الأندية التي سبقته، أنا سعيد جدا بالقدوم إلى النصر وأعتقد أنني سأتأقلم مع لاعبيه بسرعة خصوصا وأنني أعرفهم جيدا".











