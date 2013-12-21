حفل افتتاح ملعب في الهند يتحول إلى "كارثة"

كاد حفل افتتاح ملعب لكرة القدم في مدينة "بيكال" الهندية أن يتحول إلى كارثة، بعد انهيار مدرج كامل كان ممتلئاً بالجماهير، ورغم فظاعة مشهد سقوط المدرج، فإن وسائل الإعلام الهندية أكدت أن أحداً لم يمت في الحادث، بينما أصيب أكثر من 100 مشجع.

وأظهر شريط فيديو جرى تناقله بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، وأبرزته صحف عالمية، لحظة انهيار المدرج الواقع خلف المرمى، في وقت كان أحد الصبية يتلاعب في الكرة داخل أرض الملعب قبل بداية مباراة استعراضية بمناسبة الافتتاح.

وانهار المدرج بشكل مفاجئ على من فيه من مشجعين، ومن حسن حظ من كانوا يقفون عليه أنه مبني من الخشب وليس الخرسانة، وقد أصيب 100 مشجع, ستة منهم في حالة خطيرة، وفق تقارير هندية.

وسارعت السلطات المحلية لإغلاق الملعب وتأجيل حفل الافتتاح، وكذلك فتح تحقيق عاجل في الحادث، واستدعاء المسؤولين عن تجهيز الملعب، بسبب الاهمال الذي كاد أن يؤدي لواحدة من أسوأ الكوارث في ملاعب كرة القدم.