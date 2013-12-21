ريبيري: تمديد التصويت في الكرة الذهبية "عار"

انتقد لاعب الوسط الدولي الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونيخ الألماني بشدة تمديد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فترة التصويت على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وقال إن ما جرى "وصمة عار".

وأكد ريبيري في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية، إن ما حدث من قرار مفاجئ بتمديد التصويت "عار وعيب"، وهو أمر لم يحدث من قبل، ويثير الكثير من علامات الاستفهام.

لكن مهاجم مرسيليا الفرنسي السابق والذي يتنافس على الجائزة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، شدد على أنه ليس قلقاً، ويشعر بالهدوء مع قرب اقامة الحفل الذي سيُعلن فيه عن اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال ريبيري إنه سيحضر الحفل، ولم يفكر مطلقاً برفض الحضور احتجاجاً على تمديد مهلة التصويت، مشيراً في ذات الوقت إن أمر حضور رونالدو من عدمه للحفل لا يعنيه والأمر سيّان بالنسبة له، سواء حضر أم غاب.

وكان "فيفا" قد أثار جدلاً واسعاً بعدما قرر تمديد فترة التصويت إلى ما بعد انتهاء مباريات الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم، والذي شهد تألق رونالدو بشكل لافت، وقيادته لمنتخب بلاده للتأهل على حساب السويد، الأمر الذي رفع من أسهمه بالفوز.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الفائز بالكرة الذهبية خلال حفله السنوي لتوزيع الجوائز والذي يقام في مدينة زيوريخ السويسرية في 13 يناير المقبل.