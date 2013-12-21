سواريز "يشكر" ليفربول لتمديد عقده.. ويقوده للصدارة

المصدر: لندن - د ب أ- وفرانس برس

احتفل لويس سواريز بتمديد عقده مع ليفربول، وسجل هدفين وصنع هدفا ليقود الفريق للفوز الثمين 3-1 على كارديف سيتي، اليوم السبت، في افتتاح مباريات المرحلة 17 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليقود ليفربول إلى صدارة جدول المسابقة مؤقتا.

ومدد اللاعب عقده، البارحة، مع الفريق ليستمر ضمن صفوف ليفربول حتى صيف 2018 ليقضي على التكهنات بشأن رحيله من الفريق إلى برشلونة أو ريال مدريد الإسبانيين.

وحسم ليفربول المباراة في شوطها الأول بفضل تألق سواريز الذي سجل هدفين وصنع هدفا ليواصل قيادة فريقه إلى القمة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 36 نقطة ليتقدم إلى صدارة جدول المسابقة التي يتربع عليها منفردا لمدة 48 ساعة على الأقل انتظارا لمباراة أرسنال (35 نقطة) وتشلسي (33 نقطة) بعد غد الاثنين في ختام منافسات المرحلة نفسها.

وسجل سواريز مهاجم منتخب أوروغواي الهدفين الأول والثالث لليفربول في الدقيقتين 25 و45، وصنع هدفا لزميله رحيم ستيرلنغ في الدقيقة 42، بينما أحرز جوردان ماتش هدف حفظ ماء الوجه لكارديف سيتي في الدقيقة 58 .

وإذا فشل أرسنال في الفوز على تشلسي، بعد غد الاثنين، سيصل ليفربول إلى أعياد الكرسيماس متربعا على قمة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 2008 وهو نفس الموسم الذي أنهاه ليفربول في المركز الثاني للمسابقة.

ورفع سواريز رصيده إلى 19 هدفا في 13 مباراة خاضها مع الفريق في الدوري هذا الموسم، علما بأنه غاب عن صفوف الفريق في عشر مباريات مقسمة بين الموسمين الماضي والحالي؛ بسبب عقوبة الإيقاف التي فرضت عليه لعض مدافع تشيلسي خلال مباراة الفريقين في الموسم الماضي.



ماشستر سيتي يهزم فولهام بصعوبة



وعلى ملعب كرايفن كوتايج، حقق مانشستر سيتي فوزا صعبا على مضيفه فولهام 4-2 وتقدم الى المركز الثاني مؤقتا أيضا بفارق الأهداف أمام أرسنال.



وافتتح مانشستر سيتي التسجيل بواسطة لاعبه العاجي يايا توريه من ركلة حرة (23).



وعزز مانشستر سيتي بالهدف الثاني بعد حصوله على ركلة حرة وتنفيذ دقيق من قائده البلجيكي فنسان كومبانيي (43).



وفي الشوط الثاني، أدرك فولهام التعادل بعد هدف اول من كيران ريتشاردسون (50) وسجل كومبانيي بخطأ في مرمى فريقه حين حاول ابعاد الكرة (70).



واحس مانشستر سيتي بحراجة الموقف ونظم صفوفه فاعاده الاسباني خيبسوس نافاس الى المقدمة، بعد تمريرة بينية من مواطنه دافيد سيلفا ومتابعة مركزة من زاوية ضيقة (78).



واكد جيمس ميلنر فوز الضيوف بالهدف الرابع مستفيدا من عرضية الاسباني الفارو نيغريدو (83).



مانشستر يونايتد يفلت من الهزيمة الثالثة



وعلى ملعب اولد ترافورد، تحاشى مانشستر يونايتد هزيمة ثالثة على التوالي على ارضه (سقط امام ايفرتون ونيوكاسل بنتيجة واحدة صفر-1)، وحقق فوزه الثاني على التوالي على حساب ضيفه وست هام يونايتد 3-1 بعد الاول على مضيفه استون فيلا 3-صفر الاسبوع الماضي.



وكاد مانشستر يونايتد يهز شباك ضيفه في اول 10 ثوان عندما تابع طوم كليفرلي كرة مرتدة تصدى لها الحارس الاسباني ادريان بفدائية، وسدد جوناثان ايفانز كرة زاحفة قوية ارتمى عليها ادريان (11).



وحصل واين روني على ركلة حرة قريبة من خط المنطقة نفذها بنفسه علت العارضة بقليل (13)، وسدد الاكوادوري انطونيو فالنسيا من زاوية ضيقة، لكن ادريان كان صاحيا وابعد الكرة (19)، وتبادل داني ويلبيك الكرة بكعب القدم مع واين روني الذي اعادها له تابعها بيسراه في الزاوية اليسرى البعيدة عن ادريان مفتتحا التسجيل (26).



واضاف البلجيكي من اصل الباني عدنان يانوزاي الهدف الثاني بعدما تلاعب بالويلزي جيمس كواينز وارسل الكرة ارضية في اسفل الزاوية اليسرى بعيدا عن متناول ادريان (36).



وكاد فالنسيا يسجل الهدف الثالث بعد هجمة مرتدة من منطقة مانشستر الدفاعية ووصلت الكرة الى البرازيلي رافايل في الجهة اليمنى عسكها الى نقطة الجزاء تابعها الاكوادوري فوق العارضة بقليل (40).



وفي الشوط الثاني، جارى وست هام مضيفه في كل شيء في الهجمات والفرص الضائعة، وعزز مانشستر يونايتد تقدمه بالهدف الثالث عن طريق اشلي يونغ بديل يانوزاي من اول لمسة للكرة (72).



وقلص وست هام الفارق عن طريق كارلتون كول (81).



كريستال بالاس يخسر من نيوكاسل



وعلى ملعب سلهيرست بارك، حقق نيوكاسيل فوزا كبيرا على مضيفه كريستال بالاس العائد الى الاضواء 3-صفر.



وسيطر نيوكاسل بالكامل على مجريات اللقاء، لكنه انتظر حتى الدقيقة 25 لافتتاح التسجيل عندما مرر الفرنسي موسى سيسوكو كرة الى مواطنه يوهان كاباي انهاها الاخير في الشباك.



وانهى نيوكاسل متقدما بهدفين نظيفين بعدما سجل المدافع الويلزي دانيال غابيدون خطأ في مرمى فريقه (39).



وفي الشوط الثاني، اضاف الفرنسي حاتم بن عرفة الهدف الثالث من ركلة جزاء حصل عليها النيجيري شولا اميوبي اثر خشونة من جوناثان بار (86).



ستوك ستي يعبر أستون فيلا



وفاز ستوك سيتي على ضيفه استون فيلا 2-1.



وتقدم ستوك عبر الاسكتلندي تشارلي آدم بعد ركلة حرة وتمريرة رأسية من العملاق بيتر كراوتش (50).



وعادل التشيكي ليبور كوزاك للضيوف (66) قبل ان يمنح كراوتش النقاط الثلاث لاصحاب الارض بتسجيله الهدف الثاني (70).



التعادل يحسم باقي المباريات



وتعادل سندرلاند مع نوريتش صفر-صفر، ووست بروميتش البيون مع هال سيتي 1-1.



وكان هال سيتي سباقا الى التسجيل في مرمى مضيفه بواسطة جايك ليفرمور بعد هجمة مرتدة قادها داني غراهام (28).



وفي الشوط الثاني، ادرك التشيكي ماتيي فيدرا التعادل بمساعدة المجري زولتان غيرا (86).



ويلعب غدا ساوثمبتون مع توتنهام، وسوانسي مع ايفرتون.