قميص ريال مدريد "الوردي".. يُثير سخرية مشجعيه

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن شكل القميص الجديد الذي سيرتديه الفريق الأول بنادي ريال مدريد الإسباني خلال الموسم المقبل 2014/2015، والذي صممته شركة تصميم الملابس والمقتنيات الرياضة العالمية "أديداس".



وأزاحت الصحيفة الإسبانية الستار عن شكل القميص الاحتياطي الجديد لنادي العاصمة الإسبانية، وذلك بعد أن أعطى نادي ريال مدريد الموافقة لشركة "أديداس" لهذه التصاميم الجديدة، ولم يتبقَ سوى بعض اللمسات الأخيرة عليه.



ونقلت الصحيفة المقربة من أسوار ملعب "سانتياغو بيرنابيو" عن موقع "فوتي هيدلاينس" الرياضي، أنّ إدارة نادي ريال مدريد قد اعتمدت الطقم الأساسي للفريق الملكي، والذي سيكون باللون الأبيض المعتاد، في حين سيكتسي فريق العاصمة الإسبانية اللون الوردي كبديل للقميص الأساسي.

وأكد الموقع أن "الميرينغي" سيبقى على الطاقم الثالث له وهو الأسود, على أن يبقى الطاقم الأساسي للفريق دون إضفاء تعديلات كبيرة عليه.



وأثار الشكل الجديد للقميص موجة عارمة من السخرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أبدت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني استياءها من الشكل الذي يأخذه قميص فريقها الجديد.



وأجمعت غالبية التعليقات التي نُشرت أسفل الخبر الذي نشرته الصحيفة الإسبانية على رفض لون القميص الجديد لنادي العاصمة الإسبانية، والذي لا يعبر عن تاريخ النادي الملكي، على حد تعبيرهم، وذلك في الوقت الذي أبدى فيه عدد قليل إعجابه بشكل القميص الجديد لنادي ريال مدريد.

