ماخو: برشلونة "أكبر منك" يا ميسي

دعا المرشح السابق لرئاسة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، خوردي ماخو، مهاجم الفريق الكاتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس في أعقاب تصاعد حدة التوتر بينه وبين نائب رئيس نادي برشلونة للشؤون الاقتصادية خافيير فاوس.



وأشار "ماخو" في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن اللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الماضية، الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد أخطأ حينما انتقد نائب رئيس نادي برشلونة فاوس، قائلًا إنه "لا يفهم شيئا في كرة القدم".



وأكّد المرشح السابق لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، بأنّ "ميسي" كان عليه أن يهدأ حيال ما يثار أمامه، لاسيّما وأنه لاعب كبير، وليس سيئ السلوك.



واعترف "خوردي" بأنّ "فاوس" قد خانه التعبير حينما أبدى تذمره من الحديث عن تمديد عقد ميسي مع بطل إسبانيا، قائلا: "لن نعيد تقييم عقد ميسي كل ستة أشهر"، مضيفا أنه ليس من الضروري تحسين عقده أو زيادة راتبه بعد تمديد العقد معه في العام الماضي مع تحسين بنود العقد.

إلا أنه قد انتقد في الوقت ذاته ردة فعل "ميسي" السلبية، مُشيرًا إلى أنّ اللاعب الأرجنتيني قد خلق مشاكل مجانية لفريقه الكاتالوني، داعيًا إياه في الوقت ذاته إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس.



واختتم "ماخو" حديثه بالتأكيد على أنّ "ميسي" هو الأفضل في العالم دون منازع، لكنه طالب إدارة "برشلونة" بعدم مساندته على حساب كيان الفريق الكاتالوني.