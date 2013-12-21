ميسي المصري.. يُشعل صراعًا بين عمالقة الكرة الإنجليزية

دخل فريقا مانشستر يونايتد، وليفربول الإنجليزيين في منافسة شرسة على ضم صانع ألعاب فريق بازل السويسري، الدولي المصري محمد صلاح، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.



وبحسب صحيفة "غيف مي سبورت" الإنجليزية، فقد انضم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للسباق المحموم بين الأندية الأوروبية الساعية للظفر بخدمات اللاعب المصري "محمد صلاح" البالغ من العمر 21 عامًا.



الصحيفة الإنجليزية التي ذكرت في وقت سابق أنّ تعاقد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع المصري "صلاح" هو الحل الأمثل لفريق الشياطين الحمر خلال الفترة الحالية في ظل تذبذب مستوى الفريق هذا الموسم؛ كشفت في تقرير لها اليوم أن اللاعب المصري قد أصبح بالفعل مستهدفًا من إدارة مانشستر يونايتد.



وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أنّ إدارة النادي الأحمر قد أبدت استعدادها التام لدفع مبلغ 10 مليون يورو، وذلك مقابل الحصول على خدمات متوسط ميدان فريق بازل السويسري.



إلا أنها لم تُخفِ صعوبة انتقال اللاعب المصري، إلى صفوف عملاق الكرة الإنجليزية، لاسيّما في ظل رغبته الشديدة بالانتقال إلى صفوف غريمه التقليدي نادي ليفربول.



ونقلت الصحيفة الإنجليزية، تصريحات لأحد الأصدقاء المقربين من اللاعب، كشف فيها عن نيّة "صلاح" للانتقال إلى صفوف نادي ليفربول.



وأكّد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، محمد شعبان "زيكا"، في تصريحاته التي نقلتها الصحيفة الإنجليزية بأنّ صديقه "صلاح" سينتقل إلى صفوف نادي ليفربول بنسبة "99%".

