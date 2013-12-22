أتليتيكو مينيرو البرازيلي "ثالثاً" لمونديال العالم

احرز اتليتيكو مينيرو البرازيلي بطل اميركا الجنوبية المركز الثالث في النسخة العاشرة من كأس العالم للاندية في كرة القدم، اثر فوزه الصعب على غوانزو الصيني بطل اسيا 3-2 اليوم السبت على الملعب الكبير في مراكش.

وسجل دييغو تارديلي (2) ورونالدينهو (45+1) ولوان (90+1) اهداف اتليتيكو مينيرو، والبرازيلي موريكي (9) والارجنتيني داريو كونكا (15 من ركلة جزاء) هدفي غوانزو.

وعانى اتليتيكو مينيرو الامرين لتحقيق الفوز وكان قاب قوسين او ادنى من الخسارة واحتلال أسوأ مركز في تاريخ مشاركات أندية اميركا الجنوبية، لان الفريق الصيني كان الافضل اغلب فترات المباراة وكان صاحب اكبر عدد من الفرص الحقيقية للتسجيل.

ولم يظهر لاعب برشلونة الاسباني وميلان الايطالي السابق رونالدينهو بمستوى جيد، وكان افضل ما فعله هدف التعادل الثاني من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة على غرار ما فعله امام الرجاء البيضاوي المغربي في الدور ربع النهائي عندما سجل الهدف الوحيد لفريقه (1-3)، بل انه طرد في مباراة اليوم بسبب خشونة ضد البديل جوري جاو.

وكان اتليتيكو مينيرو مرشحا بقوة لبلوغ المباراة النهائية بالنظر الى ترسانة النجوم التي تزخر بها تشكيلته في مقدمتها رونالدينهو وجو وجوسوي وجيلبرتو سيلفا، لكنه خيب الامال وتبخر حلم رونالدينهو في احراز اللقب الوحيد الذي ينقص سجله الناصع بالالقاب سواء مع منتخب بلاده (كأس العالم وكأس القارات وكأس كوبا أميركا) او الاندية التي دافع عن ألوانها خصوصا برشلونة الاسباني (دوري ابطال اوروبا)، وذلك للمرة الثانية بعد الاولى مع الفريق الكاتالوني عندما خسر النهائي امام بورتو اليغري البرازيلي صفر-1 في المباراة النهائية.

في المقابل، خرج الفريق الصيني مرفوع الرأس لانه قدم اداء جيدا اكد به احقيته بالتواجد في العرس العالمي والتتويج القاري.

ولم يجر مدرب اتليتيكو مينيرو كوكا اي تبديل على التشكيلة التي خسرت امام الرجاء البيضاوي 1-3 في نصف النهائي، فيما اجرى مدرب غوانزو الايطالي مارتشيلو ليبي تبديلين على التشكيلة التي خسرت امام بايرن ميونيخ الالماني صفر-3 في دور الاربعة، فأشرك حارس مرمى شوياي لي والمهاجم لين غاو مكان تشينغ زينغ وجوري زهاو.

وبكر اتليتيكو مينيرو بالتسجيل عبر تارديلي عندما تلقى كرة عرضية من المدافع ماركوس روتشا من الجهة اليمنى فتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى (2).

لكن الرد الصيني لم يتأخر وجاء بلمسة برازيلية عندما استغل موريكي كرة من غاو من داخل المنطقة بعدما ارتدت من العارضة اثر تسديدة قوية للبرازيلي الاخر ايلكيسون فتابعها داخل المرمى (9).

وكاد فرناندينيو يفعلها من تسديدة قوية من خارج المنطقة مرت فوق العارضة (11).

وانقذ الحارس الصيني مرماه من هدف محقق بابعاده كرة جو من باب المرمى الى ركنية (12)، واخرى زاحفة من خارج المنطقة للوكاس (13).

وحصل غوانزو على ركلة جزاء عندما ارتكب لاعب الوسط لوكاس خطأ بحق غاو فانبرى لها كونكا بنجاح مانحا التقدم للفريق الصيني (15).

وكاد كونكا يضيف هدفه الشخصي الثاني من ركلة حرة جانبية ابعدها الحارس بصعوبة الى ركنية (22).

واضطر المدرب كوكا الى استبيدال لوكاس بجونيور سيزار بسبب تعرض الاول للاصابة (32).

وكاد رونالدينهو أن يدرك التعادل من ركلة حرة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس على دفعتين (37).

وانقذ الحارس البرازيلي فيكتور مرماه من هدف ثالث بتصديه لانفراد موريكي (40).

وادرك رونالدينهو التعادل من ركلة حرة مباشرة اسكنها الزاوية اليسرى للحارس الصيني (45+1).

وكاد القائد ريفر يمنح التقدم لاتليتيكو مينيرو بضربة رأسية ردها القائم الايسر (50).

واهدر كونكا فرصة ذهبية لاضافة الهدف الثالث عندما تهيأت امامه كرة أمام المرمى فسددها فوق العارضة (56)، وحذا حذوه موريكي عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من الارجنتيني داخل المنطقة فانفرد بالحارس بيد ان الاخير انقذ الموقف بابعاده الكرة بقدميه (57)، وردت العارضة تسديدة قوية لايلكيسون من مسافة قريبة (59).

وانقذ المدافع يونغ غوون كيم مرمى فريقه من هدف محقق عندما ابعد كرة رونالدينيو من باب المرمى (71).

وابعد الحارس البرازيلي كرة من باب مرماه بيسراه اثر ركلة ركنية انبرى لها موريكي (80).

وتلقى اتليتيكو مينيرو ضربة موجعة بطرد رونالدينهو اثر خشونة بحق جوري جاو (87).

واندفع غوانزو بقوة في الدقائق الاخيرة في محاولة لاستغلال النقص العددي وتسجيل هدف الفوز لكن البديل لوان تمكن من الانتصار للفريق البرازيلي اثر تلقيه كرة رائعة من تارديلي في منتصف الملعب فانطلق بسرعة وانفرد بالحارس الصيني وتابعها زاحفة على يساره (90+1).