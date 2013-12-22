رصاصة خيسيه تنقذ ريال مدريد من "الخفافيش"

المصدر: مدريد – د ا ب – وفرانس برس

على استاد "ميستايا" في بلنسية ، انتهى الشوط الأول بتقدم الريال 2-1 حيث تقدم الأرجنتيني آنخل دي ماريا للريال في الدقيقة 28، وتعادل بابلو بياتي لبلنسية في الدقيقة 34، قبل أن يحرز كريستيانو رونالدو هدف التقدم للريال في الدقيقة 40 .

وفي الشوط الثاني، تعادل جيرمي ماتيو لبلنسية في الدقيقة 62 قبل أن يحسم البديل خيسي رودريغيز المباراة لصالح الريال بهدف الفوز في الدقيقة 82 بعد عشر دقائق فقط من نزوله.

وكثف الريال هجومه منذ الدقيقة الأولى وحاصر بلنسية داخل منطقة الجزاء معظم الوقت، ولكنه اصطدم بدفاع منظم ومتكتل من بلنسية.

ورغم هذا، استغل دي ماريا مهارته الرائعة وتلاعب بدفاع بلنسية في الناحية اليمنى واخترق منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بسيراه في الزاوية البعيدة على يمين الحارس محرزا هدف التقدم.

لكن فرحة الريال بالهدف لم تدم طويلا حيث تخلى بلنسية عن تراجعه الدفاعي وتبادل الهجمات مع ضيفه، واستغل بياتي كرة عرضية لعبها خوان بيرنات من الناحية اليسرى وانقض عليها برأسه إلى داخل مرمى دييغو لوبيز.

ومنح الهدف فريق بلنسية ثقة هائلة فواصل الفريق مبادلة ضيوفه الهجمات في الدقائق التالية حيث بحث كل منهما عن هدف التقدم.

وعاد دي ماريا ليهدد مرمى بلنسية بتسديدة ساقطة في الدقيقة 38، ولكن الحارس أبعد الكرة بأطراف أصابعه لضربة ركنية لم تستغل جيدا.

لكن هجمات الريال أسفرت عن ضربة حرة في الدقيقة 40 لعبها دي ماريا ببراعة وقابلها رونالدو بضربة رأس لتتهادى الكرة داخل المرمى على يمين الحارس محرزا هدف التقدم.

وعاند الحظ بلنسية في الدقيقة 42 وحرمه من هدف التعادل عندما وصلت الكرة إلى جوناس داخل منطقة جزاء الريال، فتخلص من الدفاع بمهارة وسدد الكرة زاحفة من زاوية صعبة، ولكنها مرت بجوار القائم مباشرة على يمين الحارس لينتهي الشوط بتقدم الريال.

وواصل الفريقان تبادل الهجمات في الشوط الثاني وإن كان بلنسية هو الاخطر في معظم فترات هذا الشوط، وترجم هذا إلى هدف التعادل الذي سجله ماتيو في الدقيقة 62 اثر ضربة ركنية قابلها بضربة رأس في زاوية صعبة على يسار الحارس لوبيز.

لكن البديل خيسيه منح الريال هدف الفوز قبل دقائق من النهاية، ليرفع الفريق رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث بفارق خمس نقاط خلف فرسي القمة برشلونة وأتلتيكو وتجمد رصيد بلنسية عند 20 نقطة في المركز 11 بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي والثالثة في آخر أربع مباريات خاضها.





وعلى ملعب "سان ماميس"، واصل اتلتيك بلباو نتائجه الجيدة بتغلبه على ضيفه رايو فايكانو بهدفين لميكل سان خوسيه (32) ومورينو ميكل ريكو (66)، مقابل هدف لالبرتو بوينو (61).

بيدرو يقود برشلونة للفوز

وتعملق بيدرو رودريغيز في غياب الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، وعاد ببرشلونة من بعيد بعدما حول تخلفه امام مضيفه خيتافي بهدفين نظيفين الى فوز كبير 5-2، اليوم الأحد، في المرحلة 17 من الدوري الاسباني لكرة القدم.



وسجل بيدرو ثلاثية وكان خلف الهدفين الاخرين اللذين سجلهما شيسك فابريغاس، ليدخل فريقه الى عام 2014 وهو في الصدارة التي تربع عليها اتلتيكو مدريد بفارق ثلاث نقاط عن النادي الكاتالوني بعد فوزه، البارحة، على ليفانتي 3-2.



وكانت بداية النادي الكاتالوني الذي غاب عنه المتألق نيمار للايقاف بعد حصوله على خمسة انذارات اضافة الى المصابين ميسي وتشافي هرنانديز وكارليس بويول، صعبة للغاية اذ وجد نفسه متخلفا بهدفين نظيفين بعد اقل من ربع ساعة على البداية.



وجاء الهدف الاول في الدقيقة 11 عبر سيرخيو اسكوديرو الذي وصلته الكرة بتمريرة بالكعب من انخيل لافيتا، والثاني في الدقيقة 15 بكرة رأسية من المدافع الارجنتيني ليساندرو لوبيز اثر ركلة ركنية.



لكن فريق "بلاوغرانا" الذي سيتواجه مع اتلتيكو مدريد في مباراته الثانية للعام الجديد، يحافظ على رباطة جأشه وتمكن بفضل بدرو من العودة الى اللقاء وانهاء الشوط الاول وهو في المقدمة بتسجيله ثلاثة اهداف.



وبدأ مسلسل اهداف بيدرو في الدقيقة 34 عندما استغل تمريرة بينية من شيسك فابريغاس وكسر مصيدة التسلل قبل ان يلعب الكرة فوق الحارس المتقدم عن مرماه ميغيل مويا.



ثم ادرك بيدرو التعادل في الدقيقة 41 بعد ان وصلته الكرة على الجهة اليسرى لمنطقة نادي العاصمة بتمريرة من اندريس انييستا فسددها قوسية رائعة في الزاوية اليسرى العليا لمرمى مويا.



ولم يكد خيتافي يستفيق من صدمة هدف التعادل حتى اكمل بدرو "اعصاره" بهدف ثالث في الدقيقة 43 بعدما استغل خطأ من الدفاع.



ثم لعب بيدرو دور الممرر هذه المرة ورد الجميل لفابريغاس بكرة عرضية من الجهة اليمنى تلقفها الاخير "طائرة" على القائم البعيد (69).



وكان بيدرو بعد ثوان معدودة وفابريغاس طرفا في الهدف الخامس للنادي الكاتالوني بعد ان انتزع الاول ركلة جزاء نفذها الثاني بنجاح (73)، رافعا رصيده الى 7 اهداف هذا الموسم.

إسبانيول يسحق بلد الوليد



وعلى "ستادي كورنيا-ال برات"، حقق النادي الكاتالوني الاخر اسبانيول فوزا كاسحا على ضيفه بلد الوليد العائد الى الدرجة الاولى 4-2.



وتقدم اسبانيول برباعية نظيفة وزعها على مدار الشوطين بمعدل هدفين في كل منهما وكان الافتتاح مبكرا من ركلة جزاء حصل عليها الاوروغوياني كريستيان ستواني اثر اعاقته من قبل خيسوس رويدا ونفذها سيرخيو غارسيا بنجاح (5).



واضاف ستيواني الهدف الثاني بعد كرة من سيرخيو غارسيا (37).



وفي الشوط الثاني، سجل فيكتور سانشيز الهدف الثالث بعدما اندفع لكرة اعادها البديل اليكس فرنانديز خلفية عند نقطة الجزاء بعدما تخلص من 3 مدافعين تجمعوا حوله واطلقها الاول قوية في قلب المرمى (68).



وعزز سيتواني بالهدف الثاني الشخصي والرابع لفريقه اثر عرضية من الجهة اليسرى ارسلها فيكتور سانشيز (70).



وقلص خافي غويرا الفارق اولا من ضربة رأس اثر عرضية من اوسكار غونزاليز (75) رافعا رصيده الى 11 هدفا في البطولة، ثم من ركلة حرة نفذها زاحفة وبنجاح البديل فيكتور بيريز (89).



ورفع اسبانيول رصيده الى 22 نقطة وصار تاسعا مؤقتا بفارق نقطتين امام فالنسيا الذي يستضيف لاحقا اليوم ريال مدريد الثالث ووصيف البطل في آخر مباراة في هذه المرحلة.



في المقابل، بقي بلد الوليد (15 نقطة) في المركز 17 وقد يفقده لصالح رايو فايكانو (13) في حال فوز الاخير على مضيفه اتلتيك بلباو الرابع، او اوساسونا (14) على مضيفه سلتا فيغو (15 نقطة ايضا).