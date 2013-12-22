تعلّم رونالدو لـ"الفرنسية" يثير "ذعر" جماهير ريال مدريد

أفادت تقارير صحافية فرنسية بأن مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد ينتقل إلى صفوف حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، فريق باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكشفت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية، عن نية نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التقدم بعرض رسمي لضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك على الرغم من أنّ الأخير قد وقع عقداً طويل الأمد مع نادي العاصمة الإسبانية.



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنّ رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ما زال يحلم بالتعاقد مع لاعب الكرة البرتغالية، ليكون ضمن مشروع النادي الباريسي الهادف لجعل الفريق واحدًا من أكبر الأندية في عالم كرة الأوروبية.



وأكّدت "لو 10 سبورت" بأنّ اللاعب البرتغالي لم يغلق الباب أمام امكانية الذهاب إلى ملعب حـديقة الأمراء، معقل الفريق الباريسي، رغم أنه قد وقع عقداً طويل الأجل مع ناديه.



وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية النقاب عن أن رونالدو منكبٌ حالياً على المشاركة في دروس تعليم اللغة الفرنسية، مؤكدة أن هذا الأمر يعيد فتح الباب من جديد على الرغبة الجامحة لباريس سان جيرمان في التعاقد معه خلال الفترة القادمة.

ولم يخف أنصار ريال مدريد قلقهم الشديد من إمكانية تخلي لاعبهم المفضل عن قمصان "الملكي" والموافقة على العرض الفرنسي، خصوصاً أن سان جيرمان يمتلك من الأموال ما يستطيع بها إغراء فلورنتينو بيريز رئيس النادي واللاعب البرتغالي.

بيد أن موقع "دفسنتا سنترال" المقرب من ريال مدريد اعتبر ما ذكرته الصحيفة الإنجليزية مجرد شائعات فقط، هدفها التأثير على حالة رونالدو، بينما لم يصدر عن اللاعب ما يؤكد فعلاً حرصه على حضور دروس تعلم اللغة الفرنسية.



