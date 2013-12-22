جماهير دورتموند الأفضل.. وبرشلونة يتفوق على الريال

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة أفضل 30 جمهورا لأندية كرة القدم حول العالم, والتي اعتلت فيها جماهير بروسيا دورتموند الألماني صدارة القائمة بـ 5646 نقطة, فيما شهدت القائمة تواجد مشجعي 14 ناديا ينتمون لقارة أميركا الجنوبية.

وكانت المفاجأة حصول جماهير فريق أوليمبيا الباراغواياني "المغمور" إعلاميا في المركز الثاني في القائمة برصيد 4785 نقطة, تلتها جماهير فريق غالطة سراي التركي بـ 4467 نقطة, فيما احتلت جماهير فريقي بوكا جونيورز وريفير بلات الأرجنتينيين المركزين الرابع والخامس برصيد 4312 نقطة، و4290 نقطة على التوالي.

وتفوقت جماهير برشلونة الإسباني على نظيرتها ريال مدريد باحتلالها المركز العاشر برصيد 2673 نقطة, بينما احتلت جماهير النادي الملكي المركز 13 برصيد 2136 نقطة.

أما في إنجلترا, فكانت جماهير فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين الأفضل, باحتلالهما المركزين الخامس والسادس في القائمة برصيد 3456 نقطة، و 3278 نقطة على التوالي.

وفي إيطاليا, تفوقت جماهير اي سي ميلان الايطالي, على نظرائها في بلاد البيتزا, بعدما احتلت جماهير "الروسونيري" المركز 20 برصيد 1674 نقطة, متقدمة على جماهير يوفنتوس, التي احتلت المركز 21 برصيد 1425 نقطة.

