جماهير ميلان والإنتر "تصفع" الاتحاد الإيطالي

أعطت جماهير اي سي ميلان وإنتر ميلان الايطاليين درسا في الاتحاد والروح الرياضية لمشجعي الأندية في مختلف البلدان, على الرغم من تبقي ساعات قليلة على بدء "ديربي الغضب" بين الفريقين.

وتعود الروح الجميلة التي اظهرتها "الكورفا سود" الخاصة بميلان, و"الكورفا نورد" الخاصة بالانتر منذ أيام، بعدما قرر الاتحاد الايطالي لكرة القدم إغلاق مدرجات "الكورفا نورد" في مباراته أمام ميلان, بعد هتافات "التمييز الاقليمي" التي صدرت من جانب "الكورفا نورد" في مباراة الفريق الأخيرة أمام نابولي.

لكن "الكورفا سود" الميلانية وجهت صفعة قوية للاتحاد الايطالي لكرة القدم, بعدما هددت بعدم حضور المباراة تضامنا مع "الكورفا نورد", ليضطر الاتحاد الايطالي الى تعليق العقوبة وفتح مدرجات "الكورفا نورد" مرة أخرى.

وردت "الكورفا نورد" الجميل للـ "كورفا سود" اليوم وقبل ساعات قليلة من بدء "ديربي لا مادونينا", بعد تضامنهم مع "الكورفا سود", التي رفضت شرطة ميلانو "دخلتهم" الخاصة بالمباراة, على الرغم من حصولهم على إذن من النادي اللومباردي.

وعلى الفور رفضت "الكورفا نورد" دخول أي لوحات لها تضامنا مع "الكورفا سود" لتعلن جماهير الفريقين أن ديربي الليلة سيكون من غير أي لوحات فنية أو "دخلات" خاصة للفريقين.



