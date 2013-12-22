رونالدينهو يودع "مونديال المغرب" بلمسة إبداع.. وطرد!

صنع المهاجم البرازيلي "رونالدينهو" الحدث خلال اليوم الأخير لبطولة كأس العالم للأندية التي اختتمت أمس في المغرب، بتتويج بايرن ميونيخ الألماني باللقب على حساب الرجاء البيضاوي، فيما خطف أتلتيكو مينيرو البرازيلي الميدالية البرونزية.

وشهدت مباراة تحديد المركز الثالث بين مينيرو وغوانزو الصيني اثارة بالغة، وتمكن رفاق رونالدينهو من حسمها في الوقت القاتل (3-2)، بيد أن الذي خطف الأضواء من الجميع كان صانع ألعاب برشلونة السابق بعدما سجل هدفاً رائعاً، ثم طرد بالبطاقة الحمراء.

وأبهر رونالدينهو الجميع بطريقة تسجيل هدفه بذات الطريقة التي لدغ فيها مرمى الرجاء البيضاوي، وذلك حينما حوّل ركلة حرة إلى هدف كان الثاني لفريقه، قبل أن يخطف لوان هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وأساء اللاعب البرازيلي لمسيرته في البطولة بحصوله على البطاقة الحمراء قبل ثلاث دقائق من صافرة النهاية، بعدما اعتدى بدون كرة على لاعب صيني، ليغادر أرض الملعب على وقع تصفيق الجمهور المغربي، الذي دعمه رغم حركته غير الرياضية.

