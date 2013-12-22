شعرة "المرزوقي"

المصطلح السائد رياضياً في الأوساط الاتحادية حالياً على يد إدارة النادي بقيادة الرئيس المؤقت المحامي عادل جمجوم وبمباركة من رئيس أعضاء الشرف الدكتور القدير خالد مرزوقي.. هي سياسة (خلط الأوراق) حتى يمتلئ المشهد الأصفر والأسود أمام عشاقه بالضبابية. تلك الضبابية القاتمة. التي لا يمكن حتى القريب من تفاصيل النادي معرفة مربط المشاكل.. والبدء بالحلول..

الآن.. أسوأ ما في المرحلة الأحرج في تاريخ الاتحاد.. أن يكون رئيس أعضاء شرفه رجلاً بلا حول أو قوة.. لا هو القادر على اتخاذ قرارات إصلاحية تحافظ على الفتات من هيبة ومكانة وسمعة الكيان من عبث بقايا إدارة الفايز.. ولا هو العازم على أخذ المركب لبر الأمان بقرارات إنقاذية.

رئيس أعضاء شرف.. بلا مال.. بلا علاقات وثيقة بالشرفيين.. أو حتى قدرة على جمعهم على طاولة واحدة.

احترمه كشخص.. واحترمته أكثر لأنه مؤمن بضعفه وقلة حيلته.. ونعم امرئ عرف قدر نفسه. لكن من المؤسف أنه سمح لرجل في مكانته الاجتماعية والمهنية أن يلدغ الاتحاد معه من جحر مرتين. بفشله في رئاسة مجلس النادي ورئاسة مجلس أعضاء شرفه.

لقد استهوته لعبة المسميات المكتسبة من مناصب.. أكثر من إرادة خدمة عميد الأندية بها.

الاتحاد يغرق.. ومكوناته تنهار من الداخل. وهو يعرف أكثر من غيره ما أعني. حجم الانهيار إدارياً واحترافياً ومالياً وتنافسياً.. والأهم القيمة والقيم الاتحادية في الأوساط الاستثمارية والرياضية.

يا دكتور خالد.. وقوفك السلبي قبل أن يزيد الاتحاد تعقيداً.. فهو يزيده ضعفاً له ولآمال محبيه ولك شخصياً.

خلط الأوراق الذي تباركه بقصد أو من غير قصد, خطورته في أنك تشاهد سياسة الأرض المحروقة التي تنفذها الإدارة الحالية.. بتفريغه من كل مكتسباته.. دون أن يحرك ذلك فيك (شعرة) مسؤولية لإيقافها أو حتى تسجيل اعتراضك عليها بحزم (القيادي).

لا أحد يطلب منك الانحياز لطرف على حساب طرف.

لكن ولو لمرة واحدة انحز علناً للاتحاد وجماهيره. فالتاريخ لا يمجد الذين يكررون سقوطهم.



نقلاً عن "النادي" السعودية.

