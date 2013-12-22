غاضبون يجبرون فاتنة "فيفا" على الاحتشام

ذكرت صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية أن مقدمة حفل قرعة نهائيات كأس العالم, البرازيلية فيرناندا ليما, ستضطر للاحتشام في حفل جائزة الكرة الذهبية, المقرر إقامته في 13 من يناير المقبل بزيورخ السويسرية, بعد وصول آلاف الشكاوى من الإيرانيين بسبب مظهرها "الغير محتشم" الذي ظهرت به في حفل قرعة نهائيات كأس العالم.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن السلطات التنفيذية في إيران اضطرت إلى قطع إشارة بث حفل القرعة الذي أقيم منذ أسابيع في البرازيل؛ بسبب مظهر عارضة الأزياء البرازيلية "الغير محتشم".

وعلقت ليما على الشكاوى الايرانية في تصريحات نقلتها الصحيفة البريطانية بقولها: "أنا آسفة لما حدث, لم يكن أبداً هدفي الإساءة لأي بلد, أو أية ثقافة, او أي شعب، أو التسبب بإثارة الجدل".

واضافت صاحبة الـ 36 عاما "لقد تعلمت من هذه الخبرة, لذلك سأكون حذرة للغاية في انتقاء ملابسي التي سأرتديها في حفل جائزة الكرة الذهبية, حتى يستطيع الجميع مشاهدة الحفل".

يذكر أن حفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم, والتي يتنافس عليها الثلاثي, البرتغالي رونالدو, والفرنسي ريبيري, والأرجنتيني ميسي.

