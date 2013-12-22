كبار لاعبي العالم: "ننتظر عودتك يا ميسي"!

ساند كبار لاعبي كرة القدم في العالم السابقين والحاليين منهم, المهاجم الارجنتيني ليونيل ميسي، بفيديو "تحفيزي", بعد تعافي لاعب برشلونة بشكل كبير من الإصابة الأخيرة التي ألمت به منذ أشهر قليلة مع "البلاوغرانا".

ويظهر في بداية المقطع "التحفيزي" أسطورة كرة القدم الأرجنتينية, دييغو أرماندو مارادونا وهو يشجع خليفته في الملاعب بقوله: "أحبك يا ميسي كثيرا", وجاء عدد من لاعبي الكرة الارجنتينية السابقين والحاليين بجانب الأسطورة الارجنتينية وعلى رأسهم المدير الفني للمنخب الأرجنتيني الحالي اليخاندرو سابيا, ومهاجم باريس سان جيرمان ايزيكل لافيتزي, ومدافع انتر ميلان خافيير زانيتي, ولاعب وسط برشلونة خافيير ماسكيرانو, بالإضافة إلى اسطورة "البومبونيرا" مارتن باليرمو.

فيما أبدى عدد من لاعبي الكرة "الغير أرجنتينيين" حبهم الكبير للـ"برغوث" في الفيديو, وجاء على رأسهم لاعب موناكو الفرنسي, الكولومبي راداميل فالكاو, والفرنسي إيريك أبيدال, والأسطورة الكولومبية ومدرب حراس المرمى في نادي النصر السعودي حاليا ريني هيغيتا، بالإضافة الى أصدقاء ميسي في برشلونة, الإسباني فابريغاس، والبرازيليين نيمار دا سيلفا وداني ألفيش.

واشترك كل هؤلاء اللاعبين في رسالة واحدة مفادها: "ننتظر عودتك يا ميسي".

يذكر أن ميسي قد أعلن، البارحة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "الصيني", أنه تعافى من إصابته بشكل كبير، وأنه يشعر بحال جيدة, وأصبح جاهزا للتدريب مرة أخرى.



