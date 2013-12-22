كومباني.. يُهدي "فولهام" هدفًا كوميديًا

ارتكب مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الدولي البلجيكي فينسنت كومباني، خطأً كارثيًا، كاد أن يُسقط فريقه في فخ التعادل أمام "فولهام" في المباراة التي أقيمت، البارحة، في الجولة 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبينما كانت النتيجة تُشير إلى تقدم فريق " السيتيزن" بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز اللاعب الكونغولي الأصل هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه، وذلك عندما حاول إبعاد إحدى الكرات العرضية، لكن كرته تحولت بغرابة شديدة إلى داخل شباك حارس مرمى فريقه، جو هارت، العائد إلى التشكيلة الأساسية للمرة الأولى في مباريات الدوري منذ 27 أكتوبر الماضي.

وصحح الإسباني خيسوس نافاس خطأ زميله "كومباني" حينما أعاد فريقه الى المقدمة بإحرازه هدف المباراة الثالث، قبل أن يُضيف زميله بالفريق جيمس ميلنر هدف المباراة الرابع.

واستعاد فريق "مانشستر سيتي" بهذا الفوز وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن رفع رصيده إلى 35 نقطة، وذلك بفارق نقطة واحدة عن فريق ليفربول المتصدر، وبفارق الأهداف عن فريق أرسنال صاحب المركز الثالث.

