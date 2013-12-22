ليست مجرد مدرسة

يقول نيلسون مانديلا: لن تصلح البلاد حتى تصلح الأجساد, أما باول ميرسون أسطورة أرسنال في التسعينات فيقول في مذكراته: كنت أملك المهارة بالتأكيد, كنت سريعا وأسجل الكثير من الأهداف لفريق الشباب, ولكني كنت نحيل الجسد.. وهذا كان يسبب خوفا لمدرب الفريق الذي كان يعتقد أنني ربما لا أستطيع أن أكون مهاجما بهذا الجسد النحيل. ويضيف أبو ميرسون: لم أكن لاعبا شجاعا وكنت في البداية أخاف من ظلي, وكل ما ينقصني هو مدافع ضخم وبشع يضربني في بداية المباراة لأختفي بعدها تماما.

الخبر السعيد أن المدرب لقناعته في باول ميرسون ألحقه ببرنامج تدريب للشباب كانت تديره الحكومة البريطانية في ذلك الوقت اسمهYTS , فزاد وزنه وكبرت عضلاته و"صار رجال".

- إيمان المدرب بموهبة باول ميرسون.. و وجود برنامج تشرف عليه الحكومة للتغذية والاهتمام ببنية الشباب في ذلك الوقت.. شكلت العناصر الأساسية لنجاح اللاعب, فتحول الشاب النحيل الخائف إلى نجم "معضل" وشجاع, يجندل دفاعات الخصوم ويحرز الأهداف بثقة.

- ولعدم وجود مثل هذه البرامج التي تتبنى الأجساد النحيلة وترعاها في بلادنا.. يظل الاهتمام بتغذية أطفالنا مسؤولية يتقاسمها المنزل والمدرسة والأندية الرياضية, فالمنزل السعودي يجب أن يتبنى في هرمه الغذائي الفواكه والخضروات وسلامة أسنان الأطفال بالمقام الأول, أما المدرسة فنتمنى وجود مشرف غذائي وظيفته الإشراف على المقصف, ومتابعة حالة الطلبة الصحية, وإقامة برامج تحفز على الغذاء السليم... وتتضمن مهام هذا المشرف الصحي التنسيق مع الأندية الرياضيةللاستفادة من بند المسؤولية الاجتماعية "النايم"، وذلك من خلال استضافة نجوم الرياضة في المدارس لتقديم نصائحهم الصحية لأطفالنا.. فتقبل الطفل للنصيحة من الأب تفرق كثيررر عن أخذهامن ياسر القحطاني أو محمد السهلاوي.

- والدليل على تأثرنا بأقوال المشاهير هو أن العبارة التي في صدر المقال لم يقلها نيلسون مانديلا, وإنما تم وضع اسم مانديلا لسببين:الأول أنه رحل عن الدنيا فلن يستطيع نفيها, والثاني لتؤخذ المقولة على محمل الجد والتقدير, فكون كاتب المقال المسكين غير معروف فبلا شك سيقال عنه: "مهوب عاقل أفلاطون القصيم"!.

نقلاً عن "الرياضي" السعودية.

