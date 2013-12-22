نادي الشباب: اضطررنا إلى التنازل عن مدافعنا الكوري

أكد مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب السعودي، والمتحدث الرسمي باسمه أن ناديه اضطر إلى الاستغناء عن خدمات المدافع الكوري كواك تاي هي واستبداله بمهاجم آسيوي، بعد إصابة المهاجمين نايف هزازي بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، ومهند عسيري بكسر في إصبعه، وقال: "لا يوجد لدينا الآن سوى مهاجم واحد فقط.. وبعد مشاورات مع الجهاز الفني وجدنا أن أقرب اللاعبين للتنازل عن خدماتهم هو كواك بسبب وجود البديل في خانة الدفاع وافتقار الهجوم للاعبين جاهزين".

وأوضح النوفل أن باب المفاوضات حول انتقال كواك مفتوح أمام جميع الأندية وليس الهلال فقط: "تلقينا اليوم عرضا رسميا من الهلال سنناقشه مع اللاعب قبل الرد على العرض، كما أن الفرصة متاحة لكل الأندية لتقديم عروضها لكسب خدمات اللاعب إن رغبت في التعاقد معه".

وكان نادي الشباب قد بث بيانا قبل ساعات أعلن فيه أن الإدارة تلقت عرضاً رسمياً من إدارة نادي الهلال لشراء عقد اللاعب الكوري الجنوبي كواك تاي هي.

وعن إعادة النوفل إلى منصب مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم النادي بعد استقالته في وقت سابق، علق بقوله: "بعد اعتذار الزميل هيثم بامقوس عن المنصب أصبح شاغرا وتلقيت اتصالا من خالد البلطان رئيس النادي والذي لا أرفض له أي طلب لذلك قبلت العودة مجددا الى العمل الرسمي في نادي الشباب".

