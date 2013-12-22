وكيل أعمال كريري: جوبسون صور "المقطع" بطلب من "أحدهم"

أبدى وكيل اللاعبين القطري ناصر النعيمي استغرابه من مقطع الفيديو الذي انتشر في أثناء اجتماعه وموكله قائد الفريق الكروي الأول بنادي اتحاد جدة السعودي، اللاعب سعود كريري برئيس النادي المكلف عادل جمجوم، نافيا علمه بقيام مهاجم الفريق البرازيلي جوبسون بتصوير المقطع.



وقال النعيمي في حديث لـ"العربية نت"، اليوم الأحد: "لا علم لي بقيام البرازيلي جوبسون بالتصوير، اللاعب نفسه لا يجيد الحديث بالعربية أو الانجليزية، وربما طلب منه أحد ما أن يقوم بالتصوير، في تلك الأثناء كنا في منزل سمير باجنيد (عضو مجلس إدارة الاتحاد)، كانت حقيبتي معي وكنت متجها للمطار في أعقاب 3 أيام متواصلة من التفاوض مع الإدارة الاتحادية لإنهاء إجراءات المخالصة مع كريري، حينها جاء عادل جمجوم بعد تأخير استمر لساعتين، وحينما دخل إلى المجلس كان مهتما بمشاهدة قناة "العربية" ومتابعة أخبارها، الأمر الذي استفزني بسبب وعد جمجوم السابق أن ينهي إجراءات المخالصة، ثم يتجاهلنا بهذه الطريقة، ما جعلني أقول له بأن ما يفعله معي "كلام فاضي"، مضيفا: "جوبسون يقضي إجازة في البرازيل، كان موجودا في الدوحة كمحطة عبور، سألته وفهمت منه أن هناك من طلب منه التصوير، ثم أخذ منه المقطع وحينما يعود سنعرف منه كل التفاصيل، وكما يقال (يا خبر اليوم بفلوس بكرة بلاش)، هناك أطراف مستفيدة من نشر المقطع، وهناك أطراف تريد الاستفادة".



وأوضح النعيمي أن هذه الجلسة "لم تكن الأولى، اجتمعنا أكثر من مرة لحل هذه المشكلة، وفي عقد اللاعب بنود تسمح لنا بفسخه، مع احتفاظنا بحق المطالبة بجميع الحقوق، وكنت أطلب من إدارة الاتحاد توقيع مخالصة بدلا من فسخ العقد، الاتحاديون كانوا يريدون استمرار كريري، ولكن ليس لديهم سيولة مالية، كانوا يريدون الاتصال بأعضاء شرف النادي ليجدوا من يتكفل بإبقاء اللاعب لديهم".



ونفى وكيل اللاعبين القطري أن يكون شخصيا أو موكله سعود كريري ضغطا على إدارة الاتحاد لمخالصته، حتى يسهل رحيل اللاعب لعدم رغبتهما في بقائه "لسعود مبالغ مالية من العام الماضي وهو يطالب بها، كنت أذهب إلى جدة بشكل متواصل على حسابي الخاص لحل هذه المشكلة ولم يتم حلها، فضلا عن ذلك فيما لو كان سعود فعلا يريد الرحيل لماذا لم يوقع إلى الآن لأي ناد؟، إذا كان البعض يعتقد أن كريري وقع دون الإعلان، فأنا أطالب الاتحاديين بإحضار عرض اليوم ونشاهد إذا كان سيوقع أم لا"، وتابع: "لو كنا نرغب في رحيل سعود عن الاتحاد، فلماذا لعب مع الفريق مباراتي نجران والشباب بعد أن وقع المخالصة؟، لو أصيب إصابة بالغة فمن سيتحمل المسؤولية؟".



وكان مقطع فيديو صور خلسة انتشر في وقت متأخر، من مساء أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه سعود كريري ووكيل أعماله ورئيس نادي الاتحاد يتحدثون بشأن إنهاء عقد اللاعب، حيث أصر موكله على فسخ العقد، فيما كان جمجوم يطالبه بإيجاد حلول لاستمراره، وفي لحظة ما قال وكيل اللاعب ناصر النعيمي ان كريري لن يستمر حتى لو دفعوا له ١٠٠ مليون ريال.. وهو ما جعل جماهير اتحادية تبدل موقفها المتعاطف من اللاعب الذي كانوا يظنون انه يرغب في البقاء لاعبا اتحاديا لكن الادارة هي التي لا ترغب في بقائه.

وبعد ساعات من انتشار المقطع الأول، عرض مقطع آخر يوضح أن الذي قام بتصويره هو المحترف البرازيلي في صفوف الفريق جوبسون، الذي لم يعلق إعلاميا على الحادثة حتى الآن بسبب وجوده في البرازيل.