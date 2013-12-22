يوفنتوس يعزز صدارته.. وروما يواصل المطاردة

واصل يوفنتوس انتصاراته المتتالية وتقدم خطوة جديدة على طريق الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه الساحق 4-1 على مضيفه أتالانتا، اليوم الأحد، في المرحلة 17 من المسابقة.

وحافظ روما على فارق النقاط الخمس التي تفصله عن الصدارة بفوزه الساحق 4-صفر على ضيفه كاتانيا في نفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز فيرونا على لاتسيو 4-1 وبولونيا على جنوه 1- صفر، وتورينو على كييفو 4-1، وتعادل سامبدوريا مع بارما 1-1، وخسر ساسولو أمام ضيفه فيورنتينا صفر-1 .

وعزز يوفنتوس صدارته للبطولة بعدما حقق فوزه التاسع على التوالي في المسابقة، ورفع رصيده إلى 46 نقطة وتجمد رصيد أتالانتا عند 18 نقطة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1-1 حيث تقدم يوفنتوس بهدف سجله المهاجم الأرجنتيني الخطير كارلوس تيفيز في الدقيقة السادسة، وتعادل ماكسيميليانو موراليس لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 15 .

وفي الشوط الثاني، أمطر يوفنتوس شباك مضيفه بثلاثة أهداف سجلها الفرنسي بول بوغبا، والإسباني فيرناندو يورنتي، والتشيلي أرتورو فيدال في الدقائق 46 و75 و79 .

وواصل روما المطاردة مع يوفنتوس بفوز كاسح 4-صفر على كاتانيا ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني، بعدما حقق فوزه الثاني فقط في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة، ويتجمد رصيد كاتانيا عند عشر نقاط في المركز 20 الأخير، بعدما مني بهزيمته الرابعة في آخر خمس مباريات خاضها في المسابقة.

وسجل المدافع المغربي المهدي بنعطية هدفين لروما في الدقيقتين 18 و59 وأضاف زميلاه ماتيا ديسترو والإيفواري جيرفينهو هدفين في الدقيقتين 55 و80 .

وسجل لاعب خط الوسط الإيطالي الدولي أليساندرو ديامانتي هدفا في الشوط الثاني ليقود بولونيا لفوز ثمين 1-صفر على ضيفه جنوه.

ودفع هذا الفوز فريق بولونيا خارج منطقة الهبوط بمؤخرة جدول المسابقة مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز 17 وتجمد رصيد جنوه عند 20 نقطة في المركز التاسع.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل ديامانتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57 .



