أرسنال "المطعون".. في مواجهة "القاتل" مورينهو

ستكون طموحات أرسنال باستعادة أمجاده في الدوري الإنجليزي وإحراز اللقب لأول مرة منذ عشر سنوات، أمام اختبار صعب، حينما يستقبل على ملعب "الامارات" غدا الاثنين جاره وغريمه تشلسي الطامح بدوره للقفز إلى القمة، وذلك في ختام الجولة 17.

ويتطلع فريق المدرب الفرنسي المخضرم آرسين فينغر لتأكيد قوته وقدرته على المنافسة هذا الموسم، عبر تحقيق الفوز على أحد المنافسين التقليديين على اللقب، مستفيداً من اللعب على أرضه وبين جماهيره المتحمسة والمتعطشة للبطولات.

وكان أرسنال قد سقط في الجوله السابقة حين أصابه مانشستر سيتي بـ6 طعنات، لكنها لم تقتله تماما، وفاز عليه بنتيجة 6- 3 ليترك بتلك النتيجة الكثير من علامات الاستفهام حول قدرته على المنافسة، لاسيما وأنه لم يصمد أمام الفرق الكبيرة.

وسبق لـ"المدفعجية" أن خسروا أمام مانشستر يونايتد، وأخفقوا في الفوز على ايفرتون، وهما من الفرق المنافسة خلال الموسم الحالي، وفي حال تعثره أمام تشلسي فإن مزيداً من الشكوك ستتسرب إلى نفوس الجماهير.

ولا خيار أمام أرسنال (35 نقطة) سوى الفوز إن أراد استعادة الصدارة التي انتزعها ليفربول (36 نقطة)، بينما سيتساوى في حالة تعادله مع سيتي صاحب المركز الثاني، على أن يدخل تشلسي (33 نقطة) السباق بكل قوة، بعدما كان بعيداً في الأسابيع الماضية.

ويفتقد أرسنال للاعب خط الوسط الدولي جاك ويليشر بسبب عقوبة الايقاف لمباراتين، وكذلك مدافعه الفرنسي لوران كوسيلني بداعي الاصابة، وهو يعوّل في المقابل على نجومية الألماني مسعود أوزيل الذي كان حاضراً غائباً في اللقاء الأخير أمام سيتي، وكذلك على هدافه الفرنسي أوليفييه جيرو.

وعلى الطرف الآخر، يأمل البرتغالي جوزيه مورينهو مدرب تشلسي أن تمثل مباراة "الديربي" انطلاقة حقيقية للفريق نحو المنافسة على اللقب، رغم معاناة "البلوز" من ضعف خط الهجوم، وعدم ثبات التشكيل منذ بداية الدوري.

وأخفق الثلاثي الهجومي لتشلسي، المكون من الكاميروني صامويل ايتو، والإسباني فيرناندو توريس، والسنغالي ديمبا با في تسجيل أكثر من خمسة أهداف خلال 16 جولة، لكن ضعف دفاع أرسنال سيفتح شهية اللاعبين على العودة والضرب بقوة.

ومع اقتراب مرحلة الذهاب من "البريمر ليغ" من الانتهاء لم يقدّم تشلسي ما يؤكد جاهزيته لإحراز اللقب، إلا أن المنافسة المفتوحة والتقارب الشديد بين جميع فرق المقدمة يغري المدرب البرتغالي لاستثمار الموقف، انطلاقاً من ديربي العاصمة لندن.

وستكون المباراة فرصة لفينغر لوضع حد لـ"عقدة مورينهو" وتحقيق الفوز لأول مرة على المدرب البرتغالي بعد تسع مباريات التقيا فيها منذ عام 2004، وخلال تلك المواجهات تفوق "سبيشال وان" في خمس مباريات، بينما حسم التعادل الأربعة الأخرى.