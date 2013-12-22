"عبث" رئيس ناد يُشعل "ثورة جماهيرية" ضده

واصلت جماهير نادي كارديف سيتي الويلزي، المشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ثورتها على رئيس النادي الملياردير الماليزي "فنسنت تان"، بسبب تخبطه وقراراته الغريبة، التي كان آخرها الكشف عن نيته تغيير ألوان قميص الفريق.

واستثمرت جماهير كارديف مباراة فريقها اليوم أمام ليفربول على ملعب "آنفيلد" في الجولة 17 من "البريمر ليغ" للإعلان عن رفضها لقرارات "تان" وطالبته بالرحيل الفوري عن النادي، كما أكدت رغبتها ببقاء مدرب الفريق مالكي ماكاي.

وكان رجل الأعمال الماليزي الذي يملك نحو ثلث أسهم النادي، أعلن في وقت سابق أنه أبلغ ماكاي بالاستقالة بشكل فوري من منصبه، وإلا سيتم اتخاذ قرار من الإدارة بالاستغناء عن خدماته، وهو ما زاد من احتقان الجماهير العاشقة لهذا المدرب.

ويحتفظ أنصار كارديف لماكاي بالجميل بعدما قاد فريقهم لتقديم عروض رائعة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي في الموسم الماضي، وقيادته للتأهل للدوري الممتاز لأول مرة منذ ما يزيد على 50 عاماً.

وشهدت مباراة الفريق أمام ليفربول، والتي فاز فيها الأخير بنتيجة 1-3، رفع لافتات وشعارات من أنصار النادي الويلزي تطالب "تان" بالرحيل وترك النادي وشأنه، والكف عن العبث في تاريخه، بعدما قرر تغيير لون قمصان الفريق من الأزرق إلى الأحمر.