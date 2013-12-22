عربي وحيد في قائمة أفضل 100 لاعب في العالم

لم تضم قائمة أفضل 100 لاعب كرة قدم في العالم خلال عام 2013 سوى لاعب عربي واحد فقط، وفق تصنيف صحيفة "غارديان" البريطانية، ويتعلق الأمر بالمدافع الدولي المغربي المهدي بنعطية، المحترف بنادي روما الإيطالي.

وكشفت الصحيفة البريطانية واسعة الانتشار الجزأين الأول والثاني من القائمة على أن تعلن في وقت لاحق عن بقية الأسماء، ونشرت الصحيفة أسماء اللاعبين الأفضل من المركز (41) إلى (100) وحلّ بنعطية في المركز (87).

وتفوّق المدافع الصلب على العديد من الأسماء اللامعة، مثل اللاعب الإنجليزي فرانك لامبارد لاعب تشلسي، والإسباني إيسكو لاعب ريال مدريد، والتشيلي أليكسيس سانشيز لاعب برشلونة، والإسباني خافير مارتينيز لاعب بايرن ميونيخ.

كما جاء ترتيبه أفضل من البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشلسي، والبرازيلي لوكاس مورا لاعب باريس سان جيرمان، والياباني شينغي كاغاوا لاعب مانشستر يونايتد، والصربي برانيسلاف ايفانوفيتش مدافع تشلسي وغيرهم من اللاعبين المميزين.

ويتألق بنعطية بشكل لافت مع روما خلال الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعد انضمامه إليه قادماً من أودينيزي، وهو مطلوب للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، وعلى رأسها مانشستر يونايتد الذي أبدى مدربه ديفيد مويز مؤخراً رغبته في الحصول على خدماته.