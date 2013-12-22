حبس جماهير في ملعب مغربي .. ٥٥ دقيقة

منع مسؤولو ملعب مراكش الدولي جمهور المباراة النهائية بين الرجاء البيضاوي المغربي وبايرن ميونخ الالماني في نهائي بطولة العالم للأندية التي انتهت ألمانية بهدفين دون رد، من مغادرة الملعب بعد انتهاء المباراة لمدة تجاوزت ٥٥ دقيقة، حيث فؤجئ الجمهور الحاضر البالغ عدده ٣٧ ألف متفرج بعد نهاية اللقاء باقفال رجال الامن والمنظمين للبوبات الخارجية، وحبس الجمهور داخل أسوار ملعب مراكش الدولي بحجة وجود تعليمات بعدم فتح الابواب لخروج الجماهير الا بعد مغادرة راعي حفل المباراة وضيوف البطولة، وهو التصرف الذي أثار حفيظة الجماهير خاصة الالمانية والبرازيلية، حيث أدى تجمع الجماهير أمام البوابات الى تدافعهم اثناء الخروج بعد فتح الأبواب.