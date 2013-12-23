إبراهيموفيتش يُزلزل شباك "ليل" .. بـ"صاروخ"

مارس مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، هوايته المعتادة في تسجيل الأهداف الرائعة، بعدما نجح في هز شباك فريق ليل بهدف صاروخي، في المباراة التي أقيمت، البارحة، على ملعب حديقة الأمراء بباريس ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الفرنسي لكرة القدم .



وأطلق اللاعب السويدي في الدقيقة 28 ضربة حرة مباشرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس مرمى فريق ليل الفرنسي، النيجيري فينسنت اينيام؛ ليرفع رصيده إلى 15 هدفًا، مُتربعًا على عرش قائمة هدافي بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.



لكن هدف "زلاتان إبراهيموفيتش" لم يمنع فريقه من السقوط في فخ التعادل أمام ليل بنتيجة هدفين لكل الفريق، لكنه ساهم بالحفاظ على سجل مدربه لوران بلان الخالي من الهزائم على ملعبه "بارك دي برينس" منذ نوفمبر 2012.



وأثبت المهاجم السويدي مُجددًا صحة تصريحه الشهير الذي أشار فيه إلى أنّ أهدافه ستبقى خالدة في الأذهان على مر العصور والأجيال في سجلات تاريخ كرة القدم العالمية، مُبدياً ارتياحه الكبير للإشادة التي يحظى بها في مختلف وسائل الإعلام عقب تسجيله أي هدف.



وتحدى "إبراهيموفيتش" في وقتٍ سابق أن يقوم أحد بتسجيل هدف على شاكلة الهدف الرائع الذي أحرزه في مرمى المنتخب الإنجليزي، في المواجهة الودية التي أقيمت بين السويد وإنجلترا في 14 نوفمبر 2012، بعد ساعات قليلة من الموعد النهائي لإعلان قائمة الأهداف المرشحة لنفس الجائزة في 2012، وهو الهدف الذي أجبر "فيفا" على ترشيحه لجائزة الهدف الأجمل في عام 2013.

