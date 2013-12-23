إنييستا باق في برشلونة حتى عام 2018

وقع لاعب كرة القدم الأسباني الدولي أندريس إنييستا على تمديد عقده مع نادي برشلونة؛ ليستمر في صفوف الفريق حتى 2018 .

وقال إنييستا (29 عاما): "أشعر بسعادة بالغة لتمديد عقدي مع هذا النادي العظيم.. سأكون في 34 من عمري مع نهاية هذا العقد مما يعني أنني قد أنهي مسيرتي الكروية في برشلونة. أتمنى أن يستمر مستواي جيدا كما هو الآن".

وخاض إنييستا 480 مباراة مع برشلونة في مختلف البطولات منذ أن لعب للفريق الأول في 2002 وسجل للفريق 48 هدفا، وساهم في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات إضافة لستة ألقاب في الدوري الإسباني.

كما خاض إنييستا 94 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني منذ 2006 وسجل 11 هدفا كان أبرزها وأغلاها هدف الفوز 1-صفر على المنتخب الهولندي في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.

ولعب إنييستا دورا بارزا أيضا في فوز الفريق بلقب بطولتي كأس الأمم الأوروبية الماضيتين (يورو 2008 و2012) .