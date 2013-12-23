الدوري المصري ينطلق غداً وسط إجراءات أمنية مشددة

تنطلق، غدا الثلاثاء، النسخة 57 من الدوري المصري لكرة القدم موسم 2013-2014، وسط أجواء يسودها التوتر والقلق من عدم اقامة المسابقة أو تأجيلها الى موعد اخر فى اللحظات الاخيرة، واجراءات أمنية مشددة.



وألغيت نسخة 2011-2012 بعد مذبحة استاد بورسعيد التى راح ضحيتها 72 مشجعا من اعضاء رابطة التراس الاهلي عقب مباراة الفريق مع مضيفه المصرى البورسعيدى مطلع فبراير 2012.



كما ألغيت بطولة 2012-2013 قبل انطلاق الدورة الرباعية بين الاهلى وانبى متصدرا المجموعة الاولى والزمالك والاسماعيلى متصدرا المجموعة الثانية، لتحديد بطل الدوري لدواع امنية عقب احداث ثورة 30 يونيو التى اطاحت بنظام حكم الرئيس السابق محمد مرسى.



وكانت آخر مباراة فى الموسم الماضى أقيمت في 23 منه.



ولم تقم المسابقة عبر تاريخها منذ انطلاقها عام 1948 في مواسم 1952-1953 بسبب احداث ثورة 23 يوليو، ثم في موسم 73-74 بسبب حرب (اكتوبر) وموسم 89-90 بسبب استعداد المنتخب لنهائيات مونديال 1990 في ايطاليا.



وجنبت القرعة وقوع الاهلى مع المصرى البورسعيدى فى مجموعة واحدة خشية تكرار احداث العنف بين جمهور الفريقين، بعد ان غاب المصرى عن بطولة الموسم الماضي بقرار من مجلس ادارة النادى برئاسة كامل ابوعلي بالاتفاق مع مسؤولي اتحاد اللعبة بهدف تهدئة الاجواء بين جماهير الناديين، وذلك عقب صدور حكم محكمة التحكيم الرياضي الدولية باحقية المصري باللعب فى المسابقة وعدم ايقافه.



ووافقت وزارة الداخلية على تأمين مباريات الدوري شرط عدم حضور الجمهور مباريات الدور الاول، على ان ينظر في الامر مع انطلاق مباريات الدور الثانى ولحين استقرار الاوضاع الامنية فى البلاد.



وسيتم تأجيل المباريات خلال الايام التى حددتها رئاسة الجمهورية للاستفتاء على الدستور الجديد يومى 14 و15 يناير المقبل، وخلال توقيت اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لاستحالة تأمين المباريات نظرا لانشغال الامن بتأمين اجراءات هذين الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني.



ولم تحسم حتى الان ازمة بث مباريات الدوري رغم تقدم التلفزيون المصري بعرض "شفهي" لشراء حقوق النقل المباشر مقابل 70 مليون جنية مصري (نحو 10 ملايين دولار) لموسم واحد نظرا لانسحاب الاهلي من لجنة البث اعتراضا على عدم ترشح رئيس النادي حسن حمدى لرئاسة اللجنة باعتباره اكبر الاندية شعبية وجماهيرية، وقرر بعدها بيع مبارياته بشكل منفرد بعيدا عن باقي الاندية، وانضمت اليه اندية الاسماعيلي وسموحة والاتحاد السكندري.



وتنطلق غدا المرحلة الاولى من منافسات المجموعة الثانية فيلتقي بتروجيت مع طلائع الجيش على ملعب استاد السويس، ويلعب الاربعاء المصري مع الزمالك على استاد الجيش الثالث "عجرود" في محافظة السويس، والقناة مع الاسماعيلي، والمنيا مع حرس الحدود، واتحاد الشرطة مع وادي دجلة.



وتقام المرحلة الاولى من منافسات المجموعة الاولى الخميس فيلعب الانتاج الحربي مع الاهلي على ملعب الاول في ضاحية مدينة السلام شرق القاهرة، والداخلية مع غزل المحلة، ومصر المقاصة مع الجونة، والرجاء مع الاتحاد السكندري، وانبي مع المقاولون العرب.



ولا يمكن الحكم على النتائج منذ الجولة الاولى بعد توقف المسابقة موسمين وانضمام فرق جديدة وعودة اخرى الى الدرجة الاولى، مع ان الترشيحات تصب دائما في صالح الاندية الكبيرة خصوصا الاهلي والزمالك والاسماعيلي.

