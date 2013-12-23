رئيس الهلال: الانتقادات الموجهة لـ "الجابر" لا تهمنا !

كشف رئيس نادي الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد أن الانتقادات الموجهة إلى المدير الفني للفريق سامي الجابر، لا تهمه هو ومجلس إدارته، وقال لـ"العربية نت": "لا نلقي بالا لتلك الانتقادات، فسامي الجابر مدرب طموح ولديه امكانيات كبيرة، والفريق معه يسير بشكل جيد ولا يختلف عن المدربين الاجانب الذين دربوا الهلال في السابق، والنتائج تؤكد ما أقوله والفريق يحقق نتائج إيجابية، ودوري عبداللطيف جميل السعودي لن يحسم إلا في الأشواط الأخيرة".

إلى ذلك، رفض الرئيس الهلالي الافصاح عن قيمة صفقة انتقال قائد المنتخب السعودي سعود كريري من صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى صفوف الازرق، مشيرا إلى أن كل ما ذكر في وسائل الإعلام حول الصفقة ليس صحيحا وقال لـ"العربية نت": "كريري تحصل على عروض مالية أكبر من أندية أخرى، لكنه فضل عرض الهلال وهذا أمر يشكر عليه ويجب أن يذكر، وهو مكسب للفريق فنياً وانضباطياً لأنه من أبرز اللاعبين السعوديين احترافية داخل وخارج الملعب".

وأضاف: "كريري يملك ثقافة البطولات والانتصارات لأنه قدم من فريق كبير أيضاً، كما أن الهلال سيكون إضافة للاعب، وفريقنا يضم حالياً العديد من اللاعبين الشباب ويحتاجون إلى وجود لاعبي الخبرة، حتى تمتزج الحيوية وروح الشباب من خلال جلب لاعبين يملكون خبرة كبيرة في الملاعب، وإذا كانت الإضافة مثل اللاعب سعود كريري فإن المكسب الفني يتضاعف ".



وأوضح الرئيس الهلالي انهم لم يتجاوزوا السقف الاعلى في التعاقدات مع اللاعبين المحليين في صفقة كريري: "لا يوجد سقف محدد ولكن الارقام التي ذكرت في الصفقة لا صحة لها".

